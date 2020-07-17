Hibrit çağını Maserati Ghibli ile başlattı!

Maserati’nin, dizelden daha hızlı, benzinliden daha çevreci tanımladığı Ghibli Hybrid, markanın elektrikli otomobiller alanındaki ilk modeli olarak öne çıkıyor. Maserati’ye göre Ghibli’nin Hibrit versiyonunun altında yatan amaç yakıt tasarrufu yaparken performansı arttırmak.

Yeni Ghibli HybridDNA’sını koruyarak ve büyük farklılıklar olmadan geçmişinden çizgiler taşıyor. Yeni Ghibli Hybrid çarpıcı derecede parlak, ışıltılı bir "Grigio Evoluzione" adı verilen yeni bir renge sahip.

Maserati Ghibli Hybrid 2.0 litrelik, 4 silindirli ve 330 beygire sahip yeni nesil bir motorla yollarda olacak. Yeni motor 0’dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 255 km/s maksimum hıza erişebiliyor. Motor 48 Voltluk bir hibrit sistemle birleşerek frenleme ve gazlama esnasında gücü geri kazanabiliyor.

Bu esnada markanın efsanevi 6 silindir 350 beygirlik dizel motorundan yüzde 25 daha haz karbon salımı gerçekleştiriyor. Dizel versiyona oranla 80 kilogram daha hafif bir otomobil olarak asfalta inen bu paket, yapılan testler sonucunda 100 kilometrede 8,5 ile 9,6 litre aralığında tüketim vadediyor.

Maserati 48 volt hibrid sistemin dört bölümü vardır: BSG, pil, eBooster ve DC/DC dönüştürücü. BSG (Bant Marş Jeneratörü) bir alternatörün işini yaparak enerji geri kazanımı sağlıyor.

Frenleme ve yavaşlama esnasında bagajın altında konumlandırılan aküyü şarj ederek ihtiyaç duyulduğunda bu enerji güç ünitesine iletiyor. Markanın Ghibli Hybrid’de kullanmaya başladığı eBooster ise konvansiyonel motorun güç çıkışını düşük devirde korumak için turboşarj işlevi görüyor.

İç mekan teknolojisine baktığımızda Yeni nesil MIA (Maserati Intelligent Assistant) multimedya sistemi Android Automotive dijital içeriklere ve yenilikçi bir kullanıcı deneyimine katkıda bulunuyor. Yeni Ghibli Hybrid’in üretimi Eylül ayında başlayacak ve ilk otomobiller Ekim sonunda showroomlara ulaşacak.