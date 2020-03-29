Isofix Nedir? Arabada İsofix Neden Gereklidir?

Standartlara uygun şekilde üretilen hemen hemen her arabada bulunan ve direkt şasiye bağlı bir parçadan destek alan İsofix, bebek koltuğunun araç içerisinde bulunan başka koltuklar gibi monte edilmesine imkan sağlamakta.



İsofix Nedir?



İsofix, bebek araba koltuklarında en üst seviye güvenlik sağlayıcı şeklinde uluslararası standartlarca kabul edilen montaj sistemi şeklinde tanımlanabilir. Araba içinde bebeklerin güvenliğini ve rahatlığını sağlamak adına kullanılan eski tür bebek araba koltukları hatırlanacağı üzere pek çok arabada emniyet kemeriyle bağlanırdı.



Emniyet kemeriyle entegreli olan bebek araba koltuklarının yeterince güvenli olmadığı, herhangi olası bir kaza sırasında bebek üstünde fazladan baskıya neden olacağı belirlendiğinde, İsofix özellikli bebek araba koltukları tasarlanmıştır. Bununla beraber yapılan incelemelerde emniyet kemeriyle kullanılan bebek koltuklarının yüzde 52'sinin hatalı biçimde takıldığı belirlenmiştir. İsofix özelliği bulunan bebek koltuklarında doğru takma oranı benzer bir incelemede yüzde 92 olarak çıkmıştır.



Araba içerisindeki güvenliğin bütünselliği bakımından İsofix, araba koltukları önemli derecede önem taşımaktadır. Ufak çocuklarının güvenliğinin göz önünde bulundurulması, uluslararası standartlara bağlanan İsofix araba koltuğu ile mümkün olmaktadır.



Geleneksel türdeki bebek koltuklarının yerini tutan ve konfor ile beraber güvenliğin de en üst seviyede olduğu İsofix araba koltukları, ergonomik dizaynı ile bebekler adına çok güvenli bir seyahat olanağı sunar. 10 seneyi aşkın süredir yeni üretilen araçların pek çoğuna entegre edilmiş bu sistem, 2013 senesinden beri bir zorunluluk halini almıştır.



Arabada İsofix Neden Gereklidir?



Küçük yaşlardaki çocukların araç içerisindeki güvenliğini sağlamak konusunda geliştirilmiş olan koltukların ilk örnekleri zaman geçtikçe, işlevini etkin bir biçimde yerine getirmediği görülmüştür. Uluslararası standartlar belirlenerek bunun neticesinde ortaya İsofix koltuklar çıkmıştır. İlk önce 2006 model arabalarda görülen yeni sistem, sonraki zamanlarda bir zorunluluk şekline getirilmiştir.



İsofix'in kısa tanımı; bir montaj türüdür. Geleneksel araba koltuklarında görülen emniyet kemeri montaj yanlışlarının giderilmesi ve montaj işlemlerinin olabildiği kadar hızlı, pratik ve güvenli bir hale getirilmesi, İsofix araba koltuklarının en mühim niteliği şeklinde tanımlanabilir.



Montajın kolaylığı, yanlış yapma payını yüzde sekiz oranına kadar indirmiştir. Bu oran ise güvenliğin en önemli göstergeleri arasında yer almıştır. Araba yapısı ile uyum yakalaması, kaza vaziyetinde ufakların üstüne baskının azaltılacak olması, takılma ve çıkarılma işleminin hızlı olması, güvenlik testleri, İsofix araba koltuğunun bir başka özellikleri içerisinde yerini almaktadır. İsofix araba koltukları, bu yüzden arabalarda yerini almalıdır.