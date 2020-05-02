İsofix Nedir? Araçlarda Bulunan İsofix Oto Koltuklarının Özellikleri Nelerdir?

İsofix oto koltukları küçük çocuğu olan ebeveynler için en çok tercih edilen oto koltuklarından birisidir.

Özellikle geleneksel bebek koltuklarının yerini alan İsofix oto koltukları hem konfor hem de çocuklar için özel güvenlik sağlamaktadır.

İsofix Nedir?

Küçük yaştaki çocukların araç içi güvenlikleri için üretilen oto koltukları zamanla işlevlerini yerine getirmedikleri görülmüştür. Böylece Uluslararası standartlar belirlenerek İsofix koltukları ortaya çıkmıştır.

İsofix kısa tanımı ile bir montaj çeşidi denmektedir. Montaj işleminin kısa sürede yapılabilmesi ve araç içi güvenliğin en üst seviyede tutulabilmesi için üretilmiş oto koltuklarıdır. Böylece montaj kolaylığı sayesinde hata payı yüzde 8 oranına düşmektedir. Otomobillerin yapılarına uyum sağlayabilmesi ve herhangi bir kazada çocukların üzerine uygulanacak baskının azaltılması, hızlı bir şekilde takılıp çıkarılması sebebi ile en çok tercih edilen oto koltuklarından biri olmuştur.

Araçlarda Bulunan İsofix Oto Koltuklarının Özellikleri Nelerdir?

İsofix çocuk oto koltukları en üst seviyede oto güvenliği sağlaması bakımından uluslararası çerçevede kabul edilmiş bir montaj sistemidir. Araçların içerisinde bebeklerin ve çocukların hem konforunu hem de güvenliği sağlanması için İsofix oto koltukları tercih edilmektedir. İsofix oto koltuklarının diğer koltuklara göre farklı özellikleri ve avantajları da bulunmaktadır. İsofix oto koltuklarının özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- İsofix oto koltukları hatalı takma ihtimali emniyet kemerlerine göre daha azdır.

- İsofix çocuk oto koltukları araç ile uyum içerisindedir. Bu sebeple herhangi bir kaza oluşumunda çocukların üzerine az yük biner ve güvenliği sağlar.

- Bebek koltuklarını araca takar iken doğru takılıp takılmadığını gösteren testler bulunmaktadır. Böylece oto koltuğunu yanlış takma riski en aza iner.

- İsofix oto koltuklar kolay çıkarılıp kolay takılabilir.