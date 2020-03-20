İşte yeni Opel Corsa!

Türkiye pazarında 2020 yılının ikinci yarısında satışa sunulması beklenen yeni nesil Opel Corsa; gelişmiş motorları, hafifletilmiş yapısı ve alçak oturma pozisyonu ile üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Yeni nesil Opel Corsa, verimli ve performanslı motorları ile gelişmiş sürüş keyfi ve yakıt verimliliği sunuyor. IntelliLux LED® matrix farlar ve otomatik acil durum freni sınıfının benzersiz özellikleri olarak öne çıkarıyor.

Opel’den yapılan açıklamaya göre yeni nesil Corsa’nın geleneksel yakıtlı motorları daha verimli, daha dinamik ve daha atak sürüş özellikleri sunuyor. Alman otomobil üreticisinin 4,06 metre uzunluğundaki beş kapılı küçük sınıf modeli verimli benzinli ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. Motorların güç aralığı 75 beygir (55 kW)’den başlayarak ve 130 beygire (96 kW) kadar uzanıyor. Sunulan tüm motor seçenekleri üstün sürüş özelliklerini makul tüketim değerleriyle harmanlıyor.

Yeni nesil Opel Corsa sportif ve çekici tasarımıyla da üstün sürüş dinamiklerini müjdeliyor. Baş mesafesinden ödün vermeden sağlanan düşük ağırlık merkezi yol tutuş ve sürüş dinamiklerine doğrudan katkı sağlıyor. Hafif tasarım prensibi de üstün sürüş dinamiklerini destekleyen bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Opel Corsa’nın en hafif versiyonu önemli bir başarıya imza atarak 1.000 kg’ın altında.

Şanzıman seçeneklerinin tepe noktasını ise sekiz kademeli otomatik şanzıman oluşturuyor.

Sürüş Destek Sistemleri ve LED Matrix farlar

Opel, yeni nesil Corsa ile tüketicinin daha çok üst sınıf otomobillerden tanıdığı teknoloji ve sürüş destek sistemlerini sunuyor. Alman otomobil üreticisinin küçük otomobil segmentinde ilk kez yaygın olarak kullanıma sunacağı IntelliLux LED®Matrix Farlar çok özel bir donanım olarak fark yaratıyor. Yeni nesil yüksek çözünürlüklü ön kamera tarafından kontrol edilen sekiz adet LED hücresi, ışık huzmesini sürekli ve otomatik olarak yol ve trafik koşullarına göre uyarlıyor.