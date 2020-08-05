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    HaberlerOtomobil Haberleri Land Rover 'Defender' savaşını kaybetti
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    05.08.2020 - 17:35 |

    Land Rover 'Defender' savaşını kaybetti

    Jaguar Land Rover'ın (JLR) tarihindeki en uzun soluklu model olan Defender'a çok benzeyen Ineos Grenadier'i üretimden kaldırma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Pazartesi günü Londra'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti Jaguar Land Rover'ın itirazlarını reddederek, araçta korunma amaçlı tasarlanan unsurların yeterince ayırıcı olmadığı sonucuna vardı.

    Land Rover 'Defender' savaşını kaybetti

    İngiliz arazi aracı üreticisi Jaguar Land Rover'ın (JLR) en uzun soluklu modeli Defender geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez kapsamlı bir değişiklik geçirdi.

    Yeni Defender'in tanıtılmasının üzerinden çok geçmeden, ikonik arazi aracının eski versiyonunun görüntüsü ise bir başka İngiliz üretici tarafından elektrikli bir SUV'da yeniden hayat buldu.

    Bunun üzerine Defender'in tasarım haklarını almak üzere mahkeme yolunu tutan Jaguar Land Rover, Ineos'un Defender'a benzeyen Grenadier modelinin üretimden kaldırılması yönünde şikayette bulunmuştu.

    Davaya bakan mahkemenin verdiği karar ise, Defender'a benzeyen arazi aracının bir başka marka tarafından elektrikli olarak üretilmesinin önünü açtı.

    Land Rover Defender savaşını kaybetti

    Pazartesi günü Londra'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti Hindistan merkezli Tata'nın sahibi olduğu Jaguar Land Rover'ın itirazlarını reddetti. Yapılan açıklamada, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi'ni korunma amaçlı tasarlanan unsurların yeterince ayırıcı olmadığı sonucuna vardığı kaydedildi.

    Bir Defender hayranı olarak tanınan Ineos'un Yönetim Kurulu Başkanı Jim Radcliffe, Defender'in yeni jenerasyonun tanıtılması ile birlikte eski modelin telif haklarını Land Rover'dan satın almak istemiş, fakat talebi reddedilmişti.

    İngiliz milyarder bunun üzerine kendi otomotiv firmasını kurarak, Defender'dan ilham alınarak geliştirilen Grenadier modelini geliştirdi.

    İlk etapta BMW'den alınan içten yanmalı motorlar ile 2021'de satışa çıkacak Grenadier, önümüzdeki yıllarda elektrikli versiyon ile de satışa çıkacak.

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