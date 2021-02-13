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    13.02.2021 - 12:49 |

    Maserati Ghibli’ye ödül

    Maserati’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli Ghibli, BEST CARS 2021’in “Üst Orta Sınıf – İthal” kategorisinde birinci seçilerek çok özel bir ödül daha almış oldu.

    Maserati Ghibli’ye ödül

    Okuyucu oylarıyla en iyi otomobili seçme uygulamasını başlatan dergi olan Alman Auto Motor & Sport’un düzenlediği BEST CARS’a 100 binin üzerinde okuyucu katıldı ve 11 kategorideki 378 otomobil içinden kendi favorisine oy verdi.

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Maserati CEO’su Davide Grasso: “Ghibli, ikonik bir Maserati modeli. Yeniden lanse edildiği 2013 yılından bu yana 100 bin adedin üzerinde üretilen Ghibli, Maserati DNA’sını ve marka değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Bu nedenle, markayı geleceğe taşıyacak olan elektrifikasyon hamlesinin ilk modeli olarak Ghibli’yi seçtik ve geçen yıl Maserati tarihinin ilk hibrit aracı olan Ghibli Hybrid’i tanıttık” diye konuştu.

    Maserati Ghibli’ye ödül

    2021 model yılı için teknik anlamda ve görsel açıdan güncellenen Maserati’nin Coupe siluetine sahip spor sedanı, eskimeyen tasarımı ile otomotiv uzmanlarını etkilemeye devam ediyor. Güncellemeyle beraber, Ghibli’de kullanılan 16:10 formatındaki 10,1 inçlik ekrana sahip tamamen yeni bilgi-eğlence sistemi MIA (Maserati Akıllı Asistan) yolculukları daha keyifli kılıyor. Maserati Connect bağlanılabilirlik programı ise otomobil sahibinin aracına uzaktan bağlanarak gerekli bilgilerine ulaşmasını sağlıyor. Ghibli ürün gamında ilk kez bir V8 motor da sunuluyor. 580 HP güç üreten 3,8 litre hacimli twin turbo motor, Ghibli Trofeo’yu 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede ulaştırıyor ve 326 km/s maksimum hıza olanak tanıyor. Bu versiyonda yeni “Corsa” sürüş modu ve benzersiz görsel tasarım detaylarıyla vurgulanıyor.

    Ghibli Hybrid, 100 yıldan uzun bir geçmişe uzanan Maserati tarihinde markanın elektrikli ürün gamına geçiş sürecinin ilk modeli olmasıyla da ayrı öneme sahip. Ghibli Hybrid’de 2,0 litre hacimli sıralı dört silindirli benzinli motoru BSG, eBooster ve 48 volt bataryadan oluşan bir elektrikli sistem destekliyor. Ghibli Hybrid 330 HP güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlarken 255 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

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