Mitsubishi L200 yeniden lider!

2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih edilen pick up’ı olan Mitsubishi L200, ODD verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında yüzde %33 pay ile pazarın lideri olmayı sürdürüyor. Bu sonuçla, 2019’da %27 olan pazar payı ile yılı lider kapatan Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında pazar payını %22 oranında arttırmış oldu ve bu oranla en yakın rakibinin iki katından fazla satış gerçekleştirdi. İlk 6 ayda Türkiye pazarında satılan her 3 pickup’tan birisi L200 olurken Haziran ayındaki pazar payı ise %49 ile rekor kırdı ve bir ayda satılan pick-up’ların yarısında L200 tercih edildi.

2020 yılını da lider kapatması beklenen Mitsubishi L200, dayanıklılık, sağlamlık, denge ve dinamizmi birleştirdiği yeni kasasıyla geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanından sonra kullanıcıların büyük beğenisiyle karşılandı.

Mitsubishi L200, ilk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adet, Türkiye’de ise 75.000 adetten fazla satıldı. Mitsubishi Motors Corporation’ın en önemli pick-up pazarları arasında bulunan Türkiye, dünyanın en büyük 20 pick-up pazarından birisi olarak kilit bir rol üstleniyor.

Lider L200, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4x4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. L200’ün yeni versiyonunda ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir görünüm sunuyor.

Keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurlukları ve parlak vurguları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli. Yeni nesil L200 geliştirilen dört yeni renk alternatifleriyle tüketicilere sunuluyor; Elmas Beyaz, Bakır Turuncu, Grafit Gri ve Opak Kırmızı.