Motorin Nedir? Mazot İle Motorin Arasındaki Fark Nedir?

Mazot, yakın tarihlerden itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gerek uzun ömürlü, gerek daha uygun fiyatlı olması bu kullanımın artmasına neden olmaktadır. Kimi kullanıcılar tarafından motor için daha sağlıklı olduğu düşünülen benzinli araçlar da tercih edilmektedir.



Motorin Nedir?



Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir akaryakıt çeşididir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür. Fakat uzun süreli kullanımlarda ve muhafaza edilmesi daha basit olduğu için, maliyet olarak benzinden daha uygun fiyatlıdır. Dolayısıyla benzinli araçların kullanımı motorinin uygun fiyatlı ve uzun ömürlü oluşundan dolayı büyük ölçüde artmıştır.



Mazot ile Motorin Arasındaki Fark Nedir?



Mazot genellikle kamyon, iş makinesi gibi motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzin ise çoğunlukla otomobillerde kullanılmaktadır. İki yakıt tipinin ayrı sınıflar oluşturmasındaki en temel sebep, ikisinin de verimlilik süresinin çeşitlilik göstermesidir. Benzin ani artışlarda daha verimli olurken, motorin sabit hızlarda yüksek tasarruf sağlamaktadır. Bu nedenle otomobillerde çoğunlukla benzin, kamyon ve iş makineleri gibi uzun yollarda kullanılan araçlarda ise mazot, bir diğer adıyla motorin kullanılmaktadır.



İki akaryakıt tipinin de birbirine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Araç seçimi yapılacağı zaman bu tür karşılaştırmalara da dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Benzin otomobiller için fazlasıyla sağlıklıdır. Fakat fiyatları motorine göre büyük ölçüde daha pahalıdır. Bunun en büyük sebebi, benzinin rafine edilmesinin çok daha zor olmasıdır. Benzin, saniyeler içerisinde tutuşabilmektedir. Motorin kullanan araçlar kısa süreler içerisinde tutuşamamakta ve dolayısıyla ısınamamaktadır. Fakat performans olarak ikisinin de birbirine göre avantajları bulunmaktadır.