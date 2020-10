Porsche ailesini büyütüyor!

Porsche ürün yelpazesi, Panamera model ailesine eklenen 4S, 4 E-Hybrid ve Turbo S E-Hybrid ile genişledi. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid, 420 kW (571 PS), dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW (136 PS) güç üreten elektrikli motoruyla model serisinin en güçlü üyesi olarak ön plana çıkıyor. 17,9 kWh kapasiteye sahip Panamera Turbo S E-Hybrid modeli, yeni bataryası ve optimize edilmiş sürüş modları sayesinde önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha fazla menzil sunuyor. Aynı şekilde elektrikli motora, 243 kW (330 PS) güç üreten 2,9 litrelik V6 çift turbo motorun eşlik ettiği ve toplamda 340 kW'lik (462 PS) motor güç üreten yeni Panamera 4 E-Hybrid modelinde de menzil artırıldı. 324 kW (440 PS) güç üreten ve şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri bakımından son model iyileştirmelerin sunulduğu 4S, Panamera model serisini tamamlıyor.

3 farklı gövde seçeneği

Panamera plug-in hibrit modellleri Spor Sedan, Executive ve Sport Turismo gövde seçenekleriyle sunuluyor. Hibrit modellerin kalbinde sekiz vitesli çift kavramalı şanzımana (PDK) entegre edilen ve 100 kW (136 PS) güç ve 400 Nm azami tork üreten elektrikli motor bulunuyor. Sunulan farklı motor seçenekleriyle birlikte, sıradışı bir sürüş performansı sağlanıyor. Standart Sport Chrono paketi ile kombine edildiğinde 420 kW (571 PS) güç üreten dört litrelik V8 çift turbolu motor ile yeni Panamera Turbo S E-Hybrid sıfırdan 100 km/sa. hıza 3,2 saniyede ulaşıyor. Azami hızı ise 315 km/sa. Panamera 4 E-Hybrid'in sıfırdan 100 km/sa. hıza ulaşması yalnızca 4,4 saniye sürerken, otomobil 280 km/sa azami hıza ulaşıyor. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid modelinin yalnızca elektrik motorla menzili 50 km'ye (WLTP) kadar çıkarken (NEDC: 59 km'ye kadar), Panamera 4 E-Hybrid ise sıfır emisyonla 56 km'ye (WLTP) kadar bir menzile (NEDC: 64 km'ye kadar) sahip bulunuyor. Porsche plug-in hibrit modelleri evde standart elektrik prizleri aracılığıyla şarj edilebiliyor. Standart Porsche Mobil Şarj Cihazıyla 7,2 kW'ye kadar şarj kapasitesi elde edilebiliyor ve Mode 3 kablo kullanılması sayesinde farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.

Daha da iyi bağlanabilirlikle keskinleştirilen görsellik

324 kW/440 PS güç üreten 2,9 litrelik V6 çift turbolu motorun bulunduğu yeni Panamera 4S, Sport Chrono paketiyle sıfırdan 100 km/sa. hıza 4,1 saniyede ulaşıyor. Otomobilin 295 km/sa. azami hızı bulunuyor. En son model güncellemesinin optimize edilmiş tüm özelliklerinden faydalanan 4S modelinde, önceden opsiyonel olarak sunulan ancak bu modelde standart olarak sağlanan Sport Design ön apron göze çarpıyor. Ön kısımda dikkat çekici hava giriş ızgaraları ve yandaki büyük soğutucu hava deliklerinin yanı sıra tek çubuk şeklinde tasarlanan ön far detayı bulunuyor. Panamera Turbo S E-Hybrid'in yeni tasarlanan ön kısmı, çift C şeklindeki Turbo ön far modüllerinin yanı sıra yanlardaki daha büyük hava girişleriyle farkını ortaya koyuyor. Arka tarafta yer alan, yenilenen far çubuğu, değiştirilen konturlarla birlikte bagaj kapağının üzerinde uzanıyor. Mevcut opsiyonlar arasında Eve Geliş/Evden Çıkış aydınlatmasına sahip karartılmış Exclusive Design arka lamba modülleri, 20 ve 21 inç'lik üç yeni jant seçeneği ve iki yeni gövde rengibulunuyor.

Porche İletişim Yönetimi (PCM) sisteminde daha yüksek çözünürlüklü bir ekranın yanı sıra geliştirilmiş Voice Pilot çevrimiçi ses kontrolü, yol levhaları ve tehlike bilgilerine yönelik Risk Radar, kablosuz Apple® CarPlay hizmetinin de aralarında bulunduğu ek dijital işlevler ve hizmetler sunuluyor.

Daha yüksek performans, daha fazla konfor

Tüm yeni Panamera modellerinde şasi ve kontrol sistemleri sportif sürüş ve konfor amacıyla optimize edildi. Yeni nesil bir direksiyon kumanda sistemi ve yeni lastikler yanal dinamiklerin geliştirilmesini ve daha kararlı bir sürüş elde edilmesini sağlıyor. Amiral gemisi Panamera Turbo S E-Hybrid modelinde Porsche Tork Yönlendirme Sistemi (PTV Plus), Hıza Duyarlı Direksiyon ile Arka Aks Yönlendirme Sisteminin yanı sıra Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB), Porche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC Sport), elektrikli yana yatma önleme sistemi gibi mevcut tüm şasi ve kontrol sistemleri standart olarak sunuluyor.

Yeni Porsche Panamera modelleri, Aralık ay başından itibaren tüm Porsche Merkezlerinde satışa sunulacak.