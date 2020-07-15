BİST117.741-0.56EURO7.850.32USD6.860.02ALTIN399.560.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Project Chaos özellikleriyle hayran bıraktı!
    ABONE OL
    15.07.2020 - 12:36 | | SELÇUK BULUT 7 MİLLİYET.COM.TR

    Project Chaos özellikleriyle hayran bıraktı!

    Otomobilseverlerin uzun süredir merakla beklediği Project Chaos özellikleriyle kendine hayran bıraktı. Yunanistan’ın süper otomobili olan Project Chaos verileriyle dikkat çekiyor.

    Project Chaos özellikleriyle hayran bıraktı!

    Yunanistan’ın ilk süper otomobili için uzun süredir çalışan Spyros Panopoulos Automotive yayınladığı görsellerle dikkatleri üzerinde topladı. 3000 beygirlik bir güçle çıkacağı öngörülen Project Chaos’un parçaları da 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla üretileceği söyleniyor. 4.0 litrelik twin-turbo V8 motorunu kullanacak olan Spyros Panopoulos Automotive bu motoru iki farklı seviyedeki rakamlarla sunacak.

    Project Chaos özellikleriyle hayran bıraktı

    3 boyutlu yazıcılı malzemelerin dışında titanyum alaşımlı parçalar da kullanılacak. Ayrıca iddialara göre aracın 0’dan 100’e hızlanması 1.8 saniye gibi inanılmaz bir rakam olacak. Maksimum ulaşacağı hız ise saatte 500 km/saat olarak söyleniyor. Tabii bu verileri aracı görmeden değerlendirmek çok da doğru olmasa gerek.

    Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberleri... Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasındaki ilk duruşma 21 Ocak'ta!

    Son dakika haberleri... Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasındaki ilk duruşma 21 Ocak'ta!

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    15 Temmuz mesajları 2020 | Kısa - uzun anlamlı, resimli, yazılı 15 Temmuz mesaj seçenekleri

    15 Temmuz mesajları 2020 | Kısa - uzun anlamlı, resimli, yazılı 15 Temmuz mesaj seçenekleri

    Sıradaki Haber