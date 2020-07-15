Project Chaos özellikleriyle hayran bıraktı!

Yunanistan’ın ilk süper otomobili için uzun süredir çalışan Spyros Panopoulos Automotive yayınladığı görsellerle dikkatleri üzerinde topladı. 3000 beygirlik bir güçle çıkacağı öngörülen Project Chaos’un parçaları da 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla üretileceği söyleniyor. 4.0 litrelik twin-turbo V8 motorunu kullanacak olan Spyros Panopoulos Automotive bu motoru iki farklı seviyedeki rakamlarla sunacak.

3 boyutlu yazıcılı malzemelerin dışında titanyum alaşımlı parçalar da kullanılacak. Ayrıca iddialara göre aracın 0’dan 100’e hızlanması 1.8 saniye gibi inanılmaz bir rakam olacak. Maksimum ulaşacağı hız ise saatte 500 km/saat olarak söyleniyor. Tabii bu verileri aracı görmeden değerlendirmek çok da doğru olmasa gerek.