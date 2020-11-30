Tedarikçilere ihracat için aracılık edecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte tedarik zinciri yönetiminde uzun vadeli değişikliklerin önünün açılmasından yola çıkan Tofaş, başta kalıp tasarımı ve üretimi olmak üzere, yerli tedarik zincirine yeni pazarlar bulma konusunda destek görevi üstlendi. Türkiye’deki tedarikçilerin, dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA’nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan şirket, teknik değerlendirme ve teklif çalışmaları için anlaşma sağladı. Sürecin satın alma kararıyla sonuçlanması halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat fırsatı doğacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi, önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye’deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş’taki üretimden bağımsız, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA’ya fayda sağlamak adına yapıyoruz” dedi. Yapılan çalışmayla yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da vurgulayan Eroldu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘Köprü kuruyoruz’

“Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA’nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç aşaması olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz.”

Tofaş CEO’su Eroldu, şirketin, tedarik zinciri üretkenliğinin artırılması için uygulama alanlarının belirlenmesi ve yerli teknoloji şirketleriyle işbirlikleri kurulmasını sağlayacak uygun platformlar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.