Termostat Nedir, Ne İşe Yarar? Termostat Çeşitleri Ve Görevleri

Termostat günlük yaşamın farklı alanlarında kullanılmaktadır. Bu bağlamda; binalarda, su ısıtma cihazlarında ve fırın gibi sıcaklığın sabit tutulması gereken diğer aletlerde termostat kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Termostat Nedir?

Termostat, sıcaklığın daha önce belirlenen derecede sabit tutulabilmesi için kullanılan bir kontrol mekanizmasıdır. Termostat içerisinde yer alan ve sıcaklığa duyarlı olan bir parça sayesinde sıcaklık değişimi sabit tutulabilmektedir. İlk çift metalli termostatın 1726’da kullanıldığı bilinmektedir. Bu termostat, bir saatin farklı sıcaklıklarda çalışması için kullanılmıştır.

Termostat Ne İşe Yarar?

Termostat, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanılabilen bir sistemdir. Isıtma amaçlı kullanılan termostatlar, sıcaklığın belirlenen değerin üzerine çıkmasını engellemektedir. Bu bağlamda cihazın sıcaklığı, kriter değeri aştığında termostat enerjiyi kesmektedir. Soğutma amaçlı kullanılan termostatlarda ise istenen sıcaklık değerine ulaşıldığında kompresör devre dışı bırakılmaktadır. Cihaz, ısınmaya başladığında ise tekrar devreye girmekte ve soğutma görevine devam etmektedir.

Termostat Çeşitleri ve Görevleri

Termostat hem kullanım amacına hem de kullanıldığı cihazın özelliklerine göre farklı çeşitlerde bulunabilmektedir. Bu bağlamda, kullanılacak termostatın ortama ve cihaza uygun seçilmesi oldukça önem arz etmektedir. Termostat çeşitleri ise iç yapısına göre sınıflandırılmakta ve aşağıdaki gibi listelenmektedir.

- Bimetal Termostat: Isı karşısında genleşme katsayısı farklı olan iki metal yüzeyden oluşur.

- Gazlı Termostat: Gazların ısı karşısındaki genleşme hızı baz alınarak tasarlanmıştır.

- Civa Tüplü Termostat: İçerisinde civa ve kontak uçların yer aldığı bir tüp ile bimetal şeritten oluşmaktadır.