Toyota ile Yandex’ten iş birliği

Yandex Navigasyon, güvenli sürüş konusunu ön plana çıkartacak bir proje kapsamında Toyota ile iş birliği yapıyor.

Kullanıcılara güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak hedefiyle yapılan iş birliği kapsamında, farklı ve yaratıcı bir proje düzenleniyor. 6 Mart’ta başlayan ve kullanıcıların Yandex Navigasyon üzerinden katılım sağlayabildiği güvenli sürüş projesi, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

Yandex Navigasyon ve Toyota’nın iş birliğinde düzenlenen proje sayesinde kullanıcılar, bir yandan büyük ödül çekilişinin heyecanını yaşarken, bir yandan da güvenli sürüş kriterlerini yerine getirecek.