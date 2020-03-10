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    HaberlerOtomobil Haberleri Toyota ile Yandex’ten iş birliği
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    10.03.2020 - 15:00 |

    Toyota ile Yandex’ten iş birliği

    Yandex Navigasyon ve Toyota, güvenli sürüş kurallarına odaklanan bir sosyal sorumluluk kampanyasında iş birliği yapıyor.

    Toyota ile Yandex’ten iş birliği

    Yandex Navigasyon, güvenli sürüş konusunu ön plana çıkartacak bir proje kapsamında Toyota ile iş birliği yapıyor.

    Kullanıcılara güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak hedefiyle yapılan iş birliği kapsamında, farklı ve yaratıcı bir proje düzenleniyor. 6 Mart’ta başlayan ve kullanıcıların Yandex Navigasyon üzerinden katılım sağlayabildiği güvenli sürüş projesi, 15 Mayıs’a kadar devam edecek.

    Yandex Navigasyon ve Toyota’nın iş birliğinde düzenlenen proje sayesinde kullanıcılar, bir yandan büyük ödül çekilişinin heyecanını yaşarken, bir yandan da güvenli sürüş kriterlerini yerine getirecek.

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