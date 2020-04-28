Volkswagen’den SUV açıklaması!

Volkswagen'in araştırma ve geliştirme departmanı başkanı Frank Welch, Autocar'a verdiği röportajda şirketin yakın gelecekte mevcut crossover ve SUV serisini yenilemeyi planlamadığını söyledi.

Bünyesinde Seat, Audi, Skoda, Lamborghini ve Bentley gibi markaları bulunduran Alman otomotiv grubu Volkswagen (VW),daha fazla SUV model sunmayacağının işaretlerini verdi.

İngiliz basınına konuşan Volkswagen'in Ar-Ge şefi Frank Welsch, markanın ürün gamında yeni bir SUV'a yer kalmadığını kaydetti.

Çok fazla SUV modele sahip olmanın satışlara zarar verdiğini ifade eden Welsch, bunun yerine daha verimli modellere odaklanarak, satış anlamında başarılı modellerin hacminin artırılması gerektiğini savundu.

SUV talebinin devam edeceğini kaydeden Welsch, buna rağmen markanın daha fazla SUV'a ihtiyacı olmadığını söyledi.

Söz konusu açıklama, VW'nin SUV modeli Tiguan'ın, markanın hatchback modeli Golf'ün satışlarını geçmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Volkswagen'in tim dünyada 14 SUV modeli bulunuyor. Alman markanın Avrupa'da ise T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tiguan Allspace ve Touareg olmak üzere 5 farklı SUV modeli bulunuyor.

VW cephesinden yapılan açıklamaların benzerinin diğer üreticilerden gelip gelmeyeceği ise merak konusu haline geldiğini söyleyebiliriz.