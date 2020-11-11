Volvo, 54 bin aracını geri çağırma kararı aldı! İşte sebebi

Şimdiye kadar çeşitli problemler nedeniyle binlerce aracını geri çağıran üreticileri çok görmüştük. Ancak Volvo, geçtiğimiz haftalarda emniyet kemerindeki bir problem nedeniyle tam 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Öyle görünüyor ki Volvo'nun yaşadığı sorunlar emniyet kemeriyle sınırlı kalmıyor. Şirket şimdi de hava yastığı sorunları nedeniyle Kuzey Amerika'da 54 bin aracını geri çağırıyor.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) paylaştığı bilgilere göre, araçlardaki hava yastığı sorunu nedeniyle şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti.

2001-2003 model yılları arasında üretilen S80 ve S60 modellerinin ABD'deki yüksek nem oranlı bölgelerde sorun yaratabileceği keşfedildi.

Nem oranı hava yastığının iç aksamını etkileyerek metal parçaların direncini azaltabiliyor ve kaza anında patlayan hava yastığı ile birlikte bu metal parçalar paramparça oluyor.

Patlama esnasında bu parçalar birer şarapnele dönüşerek kullanıcılara zarar verebiliyor.

Bu hatanın dünya çapında şimdilik sadece Kuzey Amerika'da göründüğünü de belirtelim.