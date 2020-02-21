Yamaha’dan model yağmuru

Yeni Tracer 700 Sport Touring sınıfında iddialı

Teknolojisi ve cesur tasarımıyla uzun mesafeli yolculuklarda konforlu bir sürüş keyfi sunan Tracer 700, yenilenen tasarımıyla dikkat çekiyor. 689 cc 2 silindirli motorun ilk Euro5 modelinden güç alan 2020 modeli, sport tourer konseptinde çığır açmaya hazırlanıyor.

Daha agresif görünümlü MT-25

2020 model MT-25, radikal ve agresif yeni görünümüne kavuştu. Bu yeni nesil Hyper Naked'ın kalbinde, sınıfının en gelişmiş motorlarından biri olup, bazı tek silindirli modellere kıyasla daha düşük devirde çok daha yumuşak bir his sunan, dengeli 2 silindirli bir motor bulunuyor.

Sportif scooter: TMAX Tech MAX



Yamaha, sınıfında lider sportif scooter TMAX Tech MAX’i daha yüksek performansla donatıyor. Daha güçlü hızlanma kabiliyeti sunan yüksek hacimli 560 cc motordan güç alan ve dinamik ve çevik yeni gövde tasarımına sahip 2020 TMAX, motosiklet tarzı hız ve yol tutuşu sunan, üstün esneklik ve kullanıcı dostu çalışma özellikleri olan, en yüksek performanslı sportif scooter olarak dikkat çekiyor. Elektrikli ayarlanabilir ön cam, hız sabitleyici, ısıtmalı elcikler ve sele, ayarlanabilir arka süspansiyon ile TMAX Tech MAX ile her yolculuk daha konforlu hale geliyor.

Şehir içi ulaşım çözümü: Tricity 300



Yamaha, ilk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Tricity 125’den sonra 2020’de yeni Tricity 300’ü piyasaya sunuyor. Yeni tasarımda üstün bir çeviklik sunan hafif şasiye odaklanan Yamaha tasarımcıları, Tricity 300 ile iki veya üç tekerlekli araç deneyimi olmayan veya çok az deneyimi olan yeni nesil sürücülere hitap ediyor.

FJR 1300AE Ultimate Edition



Touring modellerinde mükemmellik açısından standartları belirleyen FJR, özel bir boya ve çeşitli üst düzey özelliklere sahip olan iki adet yeni 2020 yılı modeliyle heyecan verici deneyim sunuyor. EU5'in devreye alınması nedeniyle, Yamaha, bu efsanevi motosikletinin son nesli olan FJR1300AE Ultimate Edition'ı piyasaya sürüyor ve çıkışından neredeyse 20 yıl sonra bu efsanevi motosiklete saygı duruşunda bulunuyor.