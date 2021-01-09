Yeni BMW iX3 Nisan ayında yollarda

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin, yüksek sürüş performansını beşinci nesil BMW eDrive teknolojisiyle birleştiren tamamen elektrikli Yeni BMW iX3 tam şarjla WLTP kriterlerine göre 459 kilometre, NEDC kriterlerine göre 520 kilometre menzil sunuyor. BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki ilk SAV modeli olan Yeni BMW iX3, 286 bg maksimum güç ve 400 Nm maksimum tork üreterek 6.8 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile ulaşırken, yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

Fark yaratan standart donanım

Yeni BMW iX3 zengin standart donanımlarıyla rakiplerinden ayrışıyor. LED Farlar, Otomatik Klima/3-Bölgeli, Isıtmalı Ön Koltuklar, Akustik Koruma, Otomatik Açılır Bagaj Kapağı, Panoramik Cam Tavan, BMW Live Cockpit Professional, Sürüş Asistanı Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Kablosuz Şarj/Bağlantı Sistemi, Park Asistanı, Harman/Kardon Ses Sistemi ve BMW IconicSounds Electric gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Sadelik ve şıklık çok yönlülük ile birleşiyor

Yeni BMW iX3’ün sade ve güçlü çizgileri otomobilin modern görünümüne katkıda bulunurken, BMW i detayları ise markanın tamamen elektrikli ilk SAV’ı olmasının ayrıcalığını vurguluyor. BMW i'ye özel Böbrek Izgaraları’nın kafese benzer yapısı ve yatay olarak düzenlenen parçaları, büyüleyici ön tasarımda dikkatleri çekiyor. Ayrıca, 20 inçlik aerodinamik jantlar, BMW i Mavi rengindeki difüzör ve diğer ek parçalar ise özel tasarım dilinin tutarlı bir şekilde arka bölüme de aktarılmasına olanak sağlıyor.

Kabindeki BMW i kapı eşik kaplamaları gibi bağımsız detaylar ve standart olarak sunulan ön ayarlı BMW i mavi ortam aydınlatması, Yeni BMW iX3’e modern ve şık bir atmosfer oluşturuyor. Konsolun merkezinde yer alan BMW iX3 ambleminin yanı sıra, Kontrol Ekranındaki göstergeler ve kadranlar, modelin özel ve benzersiz görünümüne vurgu yapıyor.

40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar sayesinde BMW X3 ile aynı ferahlıkta bir iç mekan sunan Yeni BMW iX3’ün, 510 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.560 litreye kadar çıkıyor.

Daha fazla ‘’Seçim Gücü’’

Yeni BMW iX3 ile ürün gamına tamamen elektrikli bir model daha ekleyen BMW, elektrifikasyon stratejisini adım adım hayata geçiriyor. Çok yönlülüğü ve sağlamlığını, emisyon içermeyen tamamen elektrikli sürüş keyfiyle birleştiren Yeni BMW iX3, markanın benzinli, dizel, ve tamamen elektrikli motor seçeneklerinin bir arada sunulduğu ilk model olma özelliğini de taşıyor. Dünya çapında kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam eden BMW, “Seçim Gücü” olarak adlandırdığı yaklaşımla küresel CO2 emisyonunu azaltma yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.