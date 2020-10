9 Taş Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

İki farklı renkli taşlardan oluşan 9 taş oyunu, eğlenceli olmasının yanında stratejik unsurlarını barındıran oyunlar içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda içerisinde farklı kuralları yer alan 9 taş, 7'den 70'e herkesin oynayabileceği oyunlar içerisinde yer alıyor.



9 Taş Nasıl Oynanır?



Dokuz Taş oyunu üzerine farklı şekillerde çizim yapılmış bir tahtadan oluşmaktadır. Aynı zamanda bu tahta iki rakip ile oynanır ve rakiplerin farklı renklerde taşları vardır. Bir rakibin taşları siyah ve diğer rakibin taşları kırmızıdır. Rakipler bu taşları kullanmak suretiyle tahtanın üzerine dizilim yaparak oyunu oynarlar. Aynı zamanda oyun içerisinde eleme vardır ve kuralları dahilinde rakibin taşlarına eleme şansı elde edilir.



Bu doğrultuda öncelikle her oyuncu tahta üzerine bir taş koymaya başlar. Böylece her oyuncu sırasıyla taşlarını dizmeye başlarken 3 tane aynı renkte taşı yan yana getirmeye çalışır. Eğer bu taşlar yan yana getirilirse o zaman rakibin bir taşını dışarı atma şansı elde edilir. Bütün taşlar tahtaya dizildikten sonra, kaydırma suretiyle oyun devam eder. Yine yan yana üç taş dizilimi yapılmaya çalışılır.



9 Taş Oyun Kuralları



Bu güzel zeka oyunu oynarken bazı kuralları bilmek önemlidir. Böylece hata yapmadan eğlenceli şekilde 9 taş oyununun değerlendirmek mümkün.



- Her oyuncu öncelikle sırasıyla her defasında bir tane taşı tahtaya yerleştirir.

- Dışarıdaki tüm taşlar tahtaya yerleştirilene kadar bu durum devam eder.

- Eğer yanında 3 tane taş dizilimi yapılmış ise, bu taşlar dokunulmazdır.

- En önemli amaç rakibin taşlarını 3 tane yan yana aynı renk dizilimi yaparak dışarı atmaktır.



Bu temel ve basit kuralları ile beraber 9 taş oyunu aile içinde ya da arkadaşlarla keyifli bir şekilde değerlendirilebilir.



9 Taş Taktikleri



Eğlenceli bir zeka oyunu olması ile beraber 9 taş aynı zamanda birçok stratejiyi barındırmaktadır. Özellikle taşlar 3 tane yan yana dizilim gelecek şekilde yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Aynı zamanda rakip 3 tane taşıyan yana getirmemesi için, mutlaka taşları buna göre dizmek önemlidir. Bu taktikler hem rakibi geride bırakır hem de daha fazla rakibin taşını dışarı atma imkanı sağlar.