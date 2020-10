Domino Nasıl Oynanır? Oyun Kuralları Ve Taktikleri

Domino 2 ya da 4 kişi ile oynanan bir oyundur. Kart ya da pul ile beraber aynı zamanda 28 tane taş üzerinden oynanabilir. Buradaki temel amaç uç sayıları aynı olan taşları bir araya getirmektir. Domino oyunu içerisindeki taşlarda tıpkı zarlarda olduğu gibi 1'den 6'ya kadar farklı rakamlar bulunur.



Domino Nasıl Oynanır?



Öncelikle domino oyunu içerisindeki taşlar yüzleri kapalı şekilde karıştırılır. Daha sonra her oyuncu bir taş çeker ve en yüksek taşı çeken oyuncu başlar. Böylece taşlar tekrar karıştırılır ve her oyuncu 7 tane taş çeker. Oyuna başlama hakkı kazanmış olan oyuncu, elindeki en büyük numaraya sahip taşı ya da çift rakama sahip taşı koyarak başlar.



Sıradaki oyuncu oynarken ilk oyuncunun koyduğu aynı rakama bağlı olarak benzer taşları koymaya çalışır. Mesela 6-5 taşları konulmuş ise daha sonra 5-6 ya da 6-5 taşları konabilir. Tabii burada en önemli husus taşların uçlarını birbirine aynı hizaya gelmesidir. Mesela şu şekilde bir dizilim söylemek mümkün; (6-5, 5-5, 5-1, 1-2, 2-0, 0-2)... Eğer oyuncu koyacak taşı yoksa o zaman taş gelene kadar yerden taş çekmeye devam eder. En son elindeki bütün taşları bitiren oyuncu domino der ve oyunu bitirir. Aynı zamanda herhangi bir hamile kalmadığı zaman da oyun biter.



Domino Oyun Kuralları



Oyunun en önemli kuralı taşların aynı sayı ya da birbirine uç şekilde denk gelecek hizada yerleştirilmesidir. Eğer bu gerçekleşmez ise oyun devam etmez. Her oyuncu sırasıyla taşları yerleştirir ve bir hakkı vardır. Bunun dışında pek fazla kuralı bulunmayan domino, en eğlenceli ve keyifli, aynı zamanda zeka dolu oyunlar içerisinde yer almaktadır. Elinde koyacak bir doğru taş bulamayan kişinin, mutlaka yerden yeni bir taş çekmesi gerektiği de unutulmamalıdır.



Domino Taktikleri



Domino oyunu içerisindeki en önemli taktikler arasında rakibin taşlarını takip etmek gelir. Bu doğrultuda taş takip etmek domino taktiği olarak bilinir. Domino oyunu içerisinde her bir taştan toplamda 7 tane bulunur. Özellikle profesyonel domino oyuncuları oyunu dikkatli bir şekilde takip eder ve arzu ettiği yerde oyunu kilitler. Böylece oyunu manipüle etmek suretiyle oyunu kazanır.