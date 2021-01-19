Futbol Kuralları Nelerdir? Maddeler Halinde Futbol Kuralları Ve Saha Ölçüleri

Futbol dünyada en çok takip edilen spor dalı olarak bilinmektedir. Ülkemizde de en çok takip edilen spor dalı futboldur.



Futbol Kuralları Nelerdir?



1) Süre



Futbolda süre iki devreden oluşmaktadır. İlk olarak 45 dakika ilk devre 45 dakika ise ikinci devre olarak oynanmaktadır. Bazı final karşılaşmalarında ise 90 dakika beraberlik ile sonuçlanırsa, bundan dolayı kazananın kesin olarak belirlenmesi gereken bir maç söz konusu olursa 15 er dakikalık 2 tane uzatma devresi de eklenir. Bu şekilde toplam maç süresi 120 dakikayı bulmaktadır. Aynı zamanda oyunda oynanmayan süreyi hakem belirler ve futbol hakeminin belirlediği süre yine ilaveten eklenmektedir.



2) Oyuncu Değiştirme



Futbolda her takımın oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır. İki takım mücadele eder ve toplamda her iki takımında 3 tane futbolcu değiştirme hakkı bulunmaktadır. Bu oyuncu değiştirme hakkı zorunlu olmamakla birlikte tamamen isteğe bağlıdır.



3) Yönetim



Bir futbol karşılaşmasında toplam 4 tane hakem bulunmaktadır. Ana hakem yani başhakem olarak da adlandırılan hakem maçın büyük bölümünü yönetir. Aynı zamanda maçta ofsayt kuralını tespit etmek için de bir sağ köşede bir de sol köşede olmak üzere iki tane hakem bulunmaktadır. Bu hakemler ise sadece ofsaytı belirlemekte sorumlu olan hakemdir. Maçta ki 4. hakem yani son hakem ise maçta oyuncu değişikliklerini ve ilave süreyi belirleyen hakemdir.



4) Kartlar



Futbolda hakemlerin oyuncuları cezalandırma yetkisi bulunmaktadır. Rakibine faul yapan oyuncular faulün şiddetine göre cezalandırılır. Faul şiddeti orta şiddetli ise sarı kart aşırı şiddetli yani sportmenlik dışı bir faul olduğu durumlarda ise kırmızı kart ile cezalandırılır. İki sarı kart gören bir oyuncu daha sonra kırmızı kart görür ve cezalandırılır. Direkt olarak kırmızı kart gören oyuncu ise direkt olarak atılır.



Maddeler Halinde Futbol Kuralları ve Saha Ölçüleri



- Futbolda saha ölçüsü dikdörtgen biçimdedir. Futbol sahası en olarak 45 uzunluk olarak ise 90 metredir. Boy uzunluğu mutlaka 90 ila 120 metre arasında olmalıdır.

- Bir oyuncu rakip oyuncudan gol atma anında önde bulunuyorsa ofsayt olur ve oyun durdurulur.