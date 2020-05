Kelimekule Ve Kelimeyum Oyunları Nasıl Oynanır? Milliyet Oyun'dan Ücretsiz Olarak Oynayabilirsiniz

Ortak şekilde anlamlı kelimeler oluşturma üzerinde kurulmuş olan hem kelimeyum hem de kelimekule oyunları, son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Belli başlı bazı farklılıkları ile beraber her iki oyunu da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Daha sonra Milliyet oyun üzerinden güçlü altyapı sistemi ile bu oyunları keyifle değerlendirmemiz mümkün.



Kelimekule ve Kelimeyum Oyunları Nasıl Oynanır?



Her oyunun temel amacı sağdan sola ya da yukarıdan aşağı kelime gruplarını oluşturmaktır. Aralarındaki belli başlı farklılıklar üzerine bu oyunları öğrenmek suretiyle, keyifli bir zaman geçirme şansını yakalamanız mümkün.



Öncelik olarak Kelimekule oyunundan başlamak gerekirse; 5 harfe kadar kelimeleri üst üste koyma şansı bu oyun içerisinde verilmektedir. Tabii koyduğunuz her harf üzerinden anlamlı kelimeler oluşturmanız elbette önemlidir. Bu doğrultuda harf değiştirebilir ya da pas geçebilirsiniz. Oyun içerisinde her bir harf 1 puan olarak geçiyor. Tabii belli başlı bazı harfler yine puanlamada değişkenlik yaratmaktadır. Bunlar içerisinde F, Ğ, Ö ve V gibi harfler geliyor. Ayrıca elindeki kelimeyi 7 tek seferde kullanan oyuncular 10 puan alabilmektedir.



Kelimeyun oyununa bakılacak olursa aynı şekilde kutu içerisinde anlamlı harfler çıkarmak, sağdan sola yukarıdan aşağı doğru ele alınır. Anlamlı kelimeler oluşturmak suretiyle kelimekule oyunundan farklı olarak, değişik puanlama sistemine sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak diğer seçenekler ile beraber hem kelimeyum hem de kelimekule oyunları benzerlik göstermektedir.



Milliyet Oyun'dan Ücretsiz Olarak Oynayabilirsiniz



Her iki oyun da Milliyet oyun üzerinden güvenli bir portal içerisinde değerlendirilebilir. Üstelik canlı olarak birbirinden farklı rakipler ile çok daha çekişmeli ve kıyasıya bir mücadeleye girmeniz mümkün. Sadece üyelik ile beraber kendiniz için bir nick belirlemeniz yeterlidir. Tamamen ücretsiz şekilde ve online olarak değerlendirebileceğimiz bu oyun, rekabet dolu bir fırsat sunarken zihninizi geliştirme fırsatı da tanınmaktadır. Boş bir masa içerisine oturabilir ya da rakibi karşı hemen Milliyet Oyun üzerinden başlayabilirsiniz.

KELİMEKULE OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

KELİMEYUM OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN