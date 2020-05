Okey Nasıl Oynanır? Klasik Okey Oyununun Kuralları Ve Oynanılışı

Okey, popüler Türk oyunlarından biridir. 106 taş ve tahtalardan oluşan bir oyun setiyle oynanmaktadır. Oyun seti olmayanlar ya da okeye dördüncüyü bulamayanlar çevrimiçi oynamaktadır.



Okey Nasıl Oynanır?



Klasik okey oyununda 106 adet taş mevcuttur. Her oyuncunun sadece kendisinin görebildiği bir tahtası mevcuttur. 4 farklı renkten oluşan taşlar, bu tahta üzerinde belli kurallar çevresinde dizilmektedir. Taşlar üzerinde ayrıca 1'den başlayarak 13'e kadar sayılar mevcuttur. Taşların tahtaya dizimi sayılar ve renkler dikkate alınarak yapılmaktadır.



Oyunu başlatan oyuncudan toplam 15 taş bulunur. Oyuncu 15. taşı sağ tarafındaki oyuncuya vererek girişi yapar. Her oyuncu dizilimde işine yaramayacak olan taşı sağındaki oyuncuya vermektedir. Oyun böylece devam etmektedir. Doğru düzenlemeyle toplam 14 taşı taşı tamamlayan oyuncu okey yapmaktadır.



Klasik Okey Oyununun Kuralları ve Oynanışı



Oyunda dört oyuncu bulunmaktadır. Herkeste 14 taş mevcuttur. Ancak oyunu başlatan oyuncuda 15 taş vardır. Bu oyuncu taşını sağındaki oyuncuya vererek oyunu başlatmaktadır. Amaç, aynı renkteki taşları bir araya dizmek ya da farklı renklerdeki taşların aynı sayılarından gruplar oluşturmaktır. Grup yapmak için minimum 3 taşa ihtiyaç bulunur. Bu kural ile dizilimi tamamlayıp 15. taşı ortaya koyan oyuncu kazanır.



Oyunda 2 adet sahte okey vardır. Bu taş diğer taşların yerini tutmaktadır. Sahte okey taşı elden ele değişmektedir. Sahte okey kimdeyse gösterge ondadır. Göstergeye sahip olan oyuncu bu durumu oyunun başında belirttiği taktirde diğer oyunculardan birer puan düşmektedir.



Gruplara per adı verilmektedir. Oyuncu perler yaparak 14 taşı tamamlamalıdır. Örneğin mavi renk taşlar bir araya gelerek sırayla dizilir. (1 mavi-2 mavi-3 mavi). Bu grup bir perdir. Bazen de aynı sayıda farklı renklerdeki taşlarla da per yapılabilir. ( 8 kırmızı- 8 mavi-8 siyah) 13 rakamından sonra sadece 1 gelebilir. Aynı renk olmak zorundadır. Oyuncular aynı renk ve aynı numaradan çok sayıda taş bulunduruyorsa çifte gidebilir. Çifte giden oyuncu farklı bir şekilde oyunu bitiremez. Oyuncu çifte gitmek istediğini söyler. Karşıdaki oyuncuların gönderdiği taşları görebilir. Çifte giderek bitiren oyuncu diğer oyunculardan 4'er puan gitmesine sebep olur.



14 taşını tamamlayan oyuncu oyunu bitirebilir. Ancak isterse okeye dönebilir. Amacı taşı yere atmak ve diğer oyunculardan iki kat puan kırmaktır. Kalan tek taş fazlalık olarak yere atılırsa bu durum başarılı olur.

