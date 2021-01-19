Voleybol Nedir, Nasıl Oynanır? Voleybol Kuralları Ve Saha Ölçüleri Nelerdir?

Voleybol oldukça zevkli olan ve oynaması kolay olan bir spordur. Ayrıca diğer sporlara göre sakatlanma riski azdır. Takımlar karşılıklı alanlarda oynadığı ve yakın temas olmadığı için salatalık yaşanması oldukça düşük bir ihtimaldir.



Voleybol Nedir?



Voleybol, kendine has bir topu olan ve ortaya bir file çekilerek oynanan bir spor dalıdır. Yani iki takım halinde file ile bölünmüş bir sahada yumuşak bir top kullanılarak oynanan bir spordur.



​​​​​​Voleybol Nasıl Oynanır?



Voleybol oynamak için öncelikle iki takım oluşturmak gereklidir. Voleybol oynayacağınız yer kapalı veya açık bir alan olabilir. En çok tercih edilen ise kapalı salonlardır. Kapalı salonların zemini voleybol oynamaya daha müsaittir. Voleybolun içerisinde olması gereken kurallar vardır. Bu kurallar çerçevesinde büyük bir zevkle voleybol oynayabilirsiniz.



Voleybolun amacı ise elinizdeki topu kurallara uygun şekilde karşı sahaya atarak sayı kazanmaktır. Topu attığınız karşı taraftaki oyuncuların bu topu karşılayamaması gerekmektedir. Ayrıca sayı kazanmanız içşn topun sahanın içine düşmesi lazımdır. Bu şartları sağlayarak voleybol oynayabilirsiniz.



Voleybolun Kuralları Nelerdir?

● Altı kişiden oluşan iki takım oluşturulmalıdır.

● Voleybol oynamaya uygun bir saha seçilmelidir.

● Voleybol sahasının ortasında alanı iki eşit parçaya bölmüş olan bir file yer almalıdır.

● Standartlara uygun yumuşak bir voleybol topu olmalıdır.

● Voleybol maçı servis atışı ile başlar.

● Bir takımın sayı kazanması için topu rakip takım sahasına göndermesi gereklidir. Atılan top zemine değerse sayı kazanılmış olur.

● Voleybolda rakip takım sahasına atılan top eğer dışarıya giderse sayı rakip takımın olur.

● Servis atışları tek bir dokunuşla servis alanı içinden yapılmalıdır.

● Oyunda bir takımın gelen topa üç kere vurma hakkı vardır. Üç vuruş sonunda top diğer takım sahasına atılmalıdır.

● Gelen topa aynı oyuncu üst üste iki kere kesinlikle vuramaz. Eğer vurursa sayı kaybedilir.

● Rakip sahaya kesinlikle ayak basılamaz. Bir takım üç set kazandığı zaman maçı kazanmış olur.

Voleybol Saha Ölçüleri Nelerdir?



Sahanın uzunluğu 18 metre genişliği ise 9 metredir. Sahanın orta çizgisinde serbest bölge diye adlandırılan yer 3 metredir. Filenin uzunluğu ise erkeklerde 2.43 metre, kadınlarda ise 2.24 metre şeklindedir.