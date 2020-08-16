Albümde kullanıp evine aldı

Beyoncé’nin tüm dünyada ses getiren görsel albümü “Black is King”de görselliğin hakkını sonuna kadar teslim ettiği tartışmasız. Albüm videolarındaki birbirinden gösterişli kostümler, moda otoritelerinden fazlasıyla alkış toplamakla kalmadı, sanatçıyı moda dünyasının en büyük ‘influencer’ı ilan etmeye de yetti. Tabii yalnızca Beyoncé’nin kostümleri için 69 tasarımcının çalıştığını söylemeden geçmeyelim. İhtişamlı kostüm ve saç tasarımlarının yanı sıra albümde dikkat çeken bir tasarım detayı daha var. O da, Beyoncé ve kızı Blue Ivy’nin salındığı çember şeklindeki sandalye: Hanging Hoop Chair (Asılı Çember Sandalye).

“Find Your Back Way” şarkısında Blue Ivy’nin, “Don’t Jealous Me” şarkısında ise bizzat Beyoncé’nin kullandığı, iç içe geçmiş iki çember formundaki sandalye, İngiliz tasarımcı Lee Broom tarafından 2015’te Milano Tasarım Haftası için tasarlanmış bir ürün. Beyoncé’nin ekibi tasarımcıyla iletişime geçip sandalyenin sürpriz bir projede kullanılacağını açıkladıktan albüm yayınlanana kadar geçen sürede Broom’un konuyla ilgili en ufak bir fikri olmamış. Ama Beyoncé sandalyeyi o kadar beğenmiş ki, bir tane de kendi evi için satın almış. “Benim için gerçek bir sürpriz oldu” diyor Broom, “Mobil ve eğlenceli yapısı nedeniyle en favori tasarımlarımdan biri olan sandalyenin, sanat yeteneğine hayranlık duyduğum biri tarafından bu kadar güzel şekilde kullanıldığını görmek büyük mutluluk.”