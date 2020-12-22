Kişiliğimiz kaderimiz mi? İlişkilerdeki şifreler kırılıyor!

Kişiliğimizi neler oluşturur? Kişiliğimizi hangi olaylar, nasıl etkiler? Sevgili Psikolog Pınar Maro ile yeni kitabında ele aldığı ''Kişilik'' konusunu Milliyet okurları için konuştuk.



Eda Özdemir: Kişilik yapısını hangi etkenler oluşturur?

Pınar Maro: Kişilik yapısını anne ve babadan gelen genlerle en geniş anlamda çevre yani aile, eğitim, etkileşimde olduğunuz, sizin için önemli kişiler vs. oluşturur. Bu çok eski bir tartışmadır yani tabiat mı? Yetiştirme mi? (nature vs nurture) son senelerde genetik faktörlerin ağır bastığı düşünülmektedir. Hangi grupta yer alacağınızı büyük ölçüde genler belirler ama kişilik yapınızın kişilik bozukluğuna dönüp dönmeyeceğini, başka bir deyişle kişilik tonunuzu çevresel şartlar yaratmış olabilir. Hala tartışmalı bir konu.



Ailenin kişilik oluşumundaki yeri nedir?

Pınar Maro: Yukarıda belirttiğim gibi bir kere genetik geçiş söz konusu artı ailenin sağlıklı ilişkiler içinde olması ve çocuğa değerli ve sevilesi olduğunu göstermesi veya bunun tersi kişilik yapısının tonunu etkiler.



Travmalar bizi ve kişiliğimizi nasıl etkiler?

Pınar Maro: Travmanın şiddetine ve hangi yaşta yaşanıldığına bakarak kişilik tonumuz etkilenir. Koyulaşır ve hatta kişilik bozukluğu olabilir. Ben sahada olduğum bu son 30 yıldır travmasız tek bir insanla karşılaşmadım! Bunu da ilave edeyim. Tekrar ediyorum şiddeti ve ne evrede yaşandığı önemli.



Kişiliği değiştirmek mümkün mü?

Pınar Maro: Hayır kişiliği değiştirmek mümkün değil. ''Ya ben narsistik kişilikten sıkıldım. Biraz da paranoyak kişilik olayım!'' diyemiyorsunuz. Ancak kendi grubunuzda esneyip olgunlaşmamız tabii kendi grup çerçevesinde mümkün.



İlişkilerde hangi kişilik tiplerinden uzak durmak gerekir?

Pınar Maro: Antisosyal kişilik yapısı hani eskiden psikopat dediklerimizden uzak durmak gerekir. Hele kişilik bozukluğuysa yandınız' Kitabın ‘Kişiliğin Kaderin mi’ de ki B grubu antisosyal kişilik özelliklerine dikkatlice bakın derim. Genelde tüm grup ve alt grupların siyah yani kişilik bozukluklarına mesafeli durmalısınız.



Psikoloji ve karakter, kişilik kavramları arasında nasıl bir bağ var?

Pınar Maro: Çok basitleştirirsem Psikoloji ruh yapımızla uğraşan bilimin adı; yani büyük bir kavram. Karakter, özellik, yapı , bozukluk bizim kişiliğimizle ilgili kavramlar. Hepsi Psikoloji ve hatta tıp biliminin içinde küçük kutularda yer almakta. ‘Benim psikolojim bozuk veya bozuldu’ benim çok sık duyduğum bir cümle. Orada kastedilen “ruh sağlığım bozuk veya bozuldu”dur. Yanlış bir kullanım diyeyim.