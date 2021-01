Zorlu ve sancılı geçen bir yılı geride bıraktık. 2020 hem bizden çok şey aldı hem de çok şey öğretti. Peki 2021'de bizleri neler bekliyor? Türkiye'nin ilk 'Doktor' ünvanlı astrologu Dr. Astrolog Şenay Devi, gökyüzünün 2021 hakkında söylediklerini paylaştı.



1) 2021 nasıl bir yıl olacak?

İnsanlık 2020'de büyük korkuları ile yüzleşti her birimiz acılardan payımıza düşeni aldık. 2021 ile eski alışkanlıklarımızı bırakacağımız öğretilmiş çaresizliklerden uyanışa geçeceğimiz evrensel bireysel olarak tamamen yenileneceğimiz enerjiler ile dolu bir yıl olacak. Tüm burçlar için genel olarak yüksek bir farkındalık kazanacak. Bu yıl pozitiflik, canlılık ve uyanış ateşinin hakim olduğu yeni bir çağın kapılarını aralıyoruz.



Yaz aylarında Oğlak burcuna geri dönmeden önce, 21 Mart ve 1 Temmuz arasında burçtan geçen Satürn'ün Kova burcundaki geçiş ile bu sürecin bir ön izlemesini yaptık. Bu dönem boyunca, George Floyd'un öldürülmesini izleyen hareket, insanların gözlerini kültürel konulara ayrımcılıklara bağnazlıklara uzlaşmaz eşitsizliklere karşı protestoları dünya çapında etkili kıldı. Pek çoğumuz elimizden geldiği kadarı ile ayrımcılığa karşı durmaya yardım edebilme sorumluluğunu hissedip uygulamamıza neden oldu. Bireysel olarak da toplumsal olarak da her birimizi bir travma geçmişinden kurtarmak için elimizden geleni yapmaya başladığımız bir döngüdeyiz.

2) 2021, bize 2020’yi aratacak mı? Nelere hazırlıklı olalım?

2021'de farklı zorluklar getirebilecek önemli gezegen konumları olacaktır. Etkiler ekonomik cephede, bireysel yaşamlarda, yaşamın diğer alanlarında ve doğal afetler biçiminde tezahür edecek gibi görünüyor. Covid-19 salgını 2021 yılının ortasına kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Tedavi yöntemleri veya aşının bulunması da zaman alabilir.



Depremler, volkanik patlamalar, sudan gelecek zararlar, ekonomik anlamda para piyasaları, hukuki yasal değişimler, adalet, teknoloji, eğitim, basın yayıncılık, tıp, gök bilim, turizm ile ilgili alanlarda yenilikler, sağlık turizmi, dünya genelinde liderler kanaat liderleri ile ilgili köklü değişimler, hükümetler içinde hızlı ve ani değişimler. 2021 yılının gökyüzünün yansımaları olarak karşımıza çıkacak.



Makro düzeyde, hazır olsak da olmasak da, her şeyin geri dönülmez bir şekilde değiştiği kültürel bir an getirmesi muhtemeldir. Politik konular ve liderlerde ilerici olanlara ilgi artırmaya başlar ve yararlılıklarını yitirmiş eski fikirlerden uzaklaştırıcı bir etkisi olur yenilikçi ve gelişen liderler ön plana çıkmaya ve takdir görmeye başlar. Tabiri caizse, korumanın değişmesi görülüyor.



2021 gezegen geçişleri, yeni bir başlangıcı işaret ediyor. Bu etki toplumsal küresel olarak olarak, sıfırdan başlayıp özgürlüğe, eşitliğe ve kamu yararı ile ilgilenmenin ne anlama geldiğine yönelik yaklaşımımızı yeniden düşünmemiz anlamına gelir. Politik, sosyal ve kişisel yaşamlarımız da her şeyi sarsarak uyandırıp yeniden yapılandıracak gezegen enerjileri ile karşı karşıyayız. Bu özel gökyüzü enerjilerini iyi değerlendirmeli mesajları iyi algılamalıyız. Bu nedenle şimdi olanların önümüzdeki on yıl boyunca etkilerini görmeye yaşamaya devam edeceğimizi unutmamalıyız.

3) 2021’de yeni bir salgın başlayacak mı?

Virüsle olan mücadelimiz virüsün mutasyona uğraması ve hayvanları da etkisi altına alan yeni virüslerin etkili olması ile 2021 boyunca etkili olacak gibi görünüyor. Aşı çalışmaları ve tedavi yöntemleri 2021 kasım sonunu bulabilir.



Satürn (Shani), Jüpiter (Guru), Ay (Chandra) ve Rahu gibi büyük gezegenlerin etkileri, yıl boyunca gezegensel geçişler ve retro ya da durağan konumdaki gezegen geçişleri de zorlayacak, olgunlaştıracak ve disipline edecek bizleri.

4) 2021’e girerken, tüm insanlığa vereceğiniz tavsiye ne olurdu?

En iyi sonuçları elde etmek için, sizi bir süredir çağıran büyük, çekici bir hedef seçin ve 2021'de bunun gerçekleştirmek için elinizden geleni yapmaya niyet edin. Jüpiter ve Satürn'ün her ikisinin de başarılarla ilgisi olduğu için, bu etkiyi aşk hayatlarımızı eğitimimiz kariyer başarısına kanalize etmek için değerlendirelim.



Neyi takip etmeye karar verirseniz verin, Jüpiter'in o bölgede büyümeyi başlatmak için hızlanan gücüne ve ayrıca hedeflerimiz hangi konuda ise bunun uzun ömürlü olmasını sağlamak için Satürn'ün sağlam temeline sahip olacağını unutmayın.



Mor, Jüpiter'in rengidir ve bu hizalamanın iyi huylu kısımlarını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.



Allah ile pazarlık yapmadan temiz bir kalple inanlar, vicdanının sesini yok saymayanlar, sevgiye hürmet eden sevmeyi bilenler, kimseyi ayrıştırmadan bütünleştirici olanlar, hakka ve adalete inananlar 2021 yılının kazananları olacaklar. Dua edin niyetlerinizi ruhlarınızı arındırın ve kendinizi sevin değer verin sevgi için hedefledikleriniz için mücadele edin ve kazanın!