Doktor Çıbanım: Sivilce patlatan kadın Sandra Lee cilt bakım sırlarını açıkladı

Uzun zamandır yakından takip ettiğim ve kendime ne kadar ''Hayır, izleme... Buna gerek yok!'' desem de siyah nokta, akne ve birçok farklı cilt problemi hakkında çektiği videolarını izlemeden duramadığım Dermatolog Sandra Lee ile röportaj yapma fırsatı yakaladım.



Youtube ve Instagram videoları 2 milyardan fazla izlenen Dr. Lee’nin ilginç operasyonlarına yakından tanıklık ediyoruz. Dr. Sandra Lee ve sıra dışı hastalarının hikayeleri, yeni sezonda da devam ediyor.



Sandra Lee’nin ulusal bir kanalda yayınlanmaya başlayan programı Doktor Çıbanım hakkında merak ettiğim her şeyi PembeNar okurları için sordum!









Eda Özdemir: Sizi dermatolog olmaya iten şey neydi ve bir televizyon programı yapmaya nasıl karar verdiniz?



Dermatolog Sandra Lee: Neden dermatolog olduğuma dair kesin bir cevap veremem; ama babam da bir dermatologdu. Çocukken ofisinde dosyalama gibi işler yapardım. Sanıyorum babamdan etkilendim. Televizyon programı yapmaktaki amacım ise, insanları eğlendirmek ve eğitmek. İnsanlara siyah nokta veya yumrular için hangi tedavilerin uygulanacağını göstermek gibi şeyler hoşuma gidiyor. Birçok insan biraz da benim yardımım ile kist ve lipom arasındaki farkı öğrendi.



Eda Özdemir: En kötü vakalara çözümler sunan dünya çapında tanınan bir dermatologsunuz, ancak sizi popüler yapan sivilce patlattığınız vakalar. Sivilce patlattığınız için tanınıyor olmak nasıl bir duygu?



Dermatolog Sandra Lee: Küçük çocuklar, bazen yaz tatilinde veya doğum günlerinde sırf merhaba demek için beni ziyaret ediyor. Bu müthiş bir duygu. Disneyland’a giderken yol üstünde ofisime de uğruyorlar. Tanınmak, birçok ülkeden insanın böyle harika şeyler söylemesi ve beni ziyaret etmesi hem garip hem de mutluluk verici. Benimle konuşup görüşmek için bu kadar uzaklardan geliyorlar. Dünyanın en iyi dermatoloğu değilim; ama yaptığım işi ve hastalarımı seviyorum. Sanırım bu durum yaptığım işe de güzel bir şekilde yansıyor. Burada olmaktan onur duyuyorum.



Eda Özdemir: Şimdiye kadar gördüğünüz en kötü vaka neydi? Muayene sırasında hiç mideniz bulandı mı?



Dermatolog Sandra Lee: Evet, bir tane unutamadığım bir vaka vardı. Burnunda şimdiye kadar gördüğüm en büyük tümöre sahip bir beyefendi. Bu vaka bilim için önemliydi. Bir nevi keşif gibiydi. Tıp kitaplarına geçmiş herkesi geride bıraktı. Bir doktor, iğrenme gibi bir hisse sahip olamaz. Çalışanlarımı da zihinsel olarak bu konuda eğittim. Dermatolojiye gelen hastalar, çoğu zaman utandıkları bir durum için size geliyor; durum böyleyken yapmak isteyeceğiniz son şey onları üzmek olur. Tabi benim de midemi bulandıran şeyler var. Mesela çiğ tavuktan çok hoşlandığımı söyleyemem. Bir de çiğ ete çıplak ellerimle dokunamıyorum.



Eda Özdemir: Sivilce patlatma videolarının neden bu kadar çok kişi tarafından izlendiğini merak ediyoruz. Bunun hakkında bir fikriniz var mı?



Dermatolog Sandra Lee: Geçen aylarda bir Tiktok hesabı açtım. Bu sayede, bu işi yapmaya ilk başladığımda yaşadığım eğlence duygusu geri geldi. Bir şeyin nasıl büyüdüğünü görmek çok heyecan verici. İnsanlar bunu izlemeyi seviyor; çünkü onları rahatlatıyor ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlıyor. Orada olmaması gereken bir şeyin içi boşaltılıyor ve artık orada olmuyor. Bazı insanlar için ise, durum bunun tam tersi; videoları izlemeyi kaldıramıyorlar. Özetle, insanların hayatlarının değiştiğini gördükçe insan olmaktan mutluluk duyuyoruz.



Eda Özdemir: Sivilce ve siyah noktalardan kaçınmak için ne yapmalıyız? Sivilcelerden kurtulmak için herhangi bir öneriniz var mı? Ve bize yaşlanmayı önleyecek ipuçları verebilir misiniz?



Dermatolog Sandra Lee: Bu biraz zor bir konu. Hidroksit asit, salisilik asit, glikolik asit ve laktik asit içeren bileşenlere bakmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Arama motorlarında hidroksit asidi araştırırsanız, hangi ürünün işe yarayabileceğini görebilirsiniz. Bazen mutfağınızda bulunan şeyler bile işe yarayabilir.



Bu tür şeylerin ne fiyatını veya reçetesiz satılıp satılmadığını bilmiyorum. Ancak ölü hücrelerden arınmak için hidroksit asidi araştırın derim; gözeneklerinize yerleşerek özellikle onları temizlemeye yardımcı olur. Salisilik asit gözeneklere nüfuz etmek için daha küçük bir boyuta kristalleşir.



Retinol ise, çoğu dermatoloğun kullandığı bir numaralı yaşlanma karşıtı bir üründür. Aynı zamanda sivilceler, siyah noktalar ve beyaz noktaların giderilmesi için de yardımcı olur. Bunlar reçetesiz satılan çeşitler ve bazı ülkelerde pahalı olabilir. Bu yüzden bu bileşenleri göz önünde bulundurun. Biraz araştırma yapın ve kesinlikle hidroksit asit içeren ürünler bulmaya çalışın.



Eda Özdemir: Cilt bakımı için gündelik bir uygulamanız var mı? Bu konuda biraz ipucu verebilir misiniz?



Dermatolog Sandra Lee: Ben bu konuda biraz eski kafalıyım. Çok fazla katmanlı rutini olan biri değilim. Artık cilt bakımı konusunda alışkanlıklar değişiyor. Bir cilt bakım serisi yarattım ve bu diğerlerinden farklı bir ürün grubu; çünkü medikal bir temele dayanıyor. Yüzümü salisilik asitle yıkıyorum. Kesinlikle geceleri retinol kullanıyorum. Gerçekten kuru bir cildim var. Bu yüzden üstüne iyi bir nemlendirici sürerim. İçinde hiyalüronik asit var; ama oldukça basit bir ürün. Aslında yüzümü sadece geceleri yıkarım; çünkü sabahları temiz olur. Sabahları biraz su çarparım, hepsi bu.



Ünlü Dermatolog Sandra Lee'nin önerilerini mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Programı da Türkçe dublajlı olarak yayınlandığı için artık daha şanslıyız:)!



Sevgilerimle,

Eda Özdemir

Instagram: @edaozdemir