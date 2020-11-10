Serkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!

Milli boks antrenörü ve oyuncusunuz. Aynı zamanda bir yazarlık ayağınız da var. Boksa nasıl başladınız? İlk kez ringe çıktığınızda neler hissettiniz?



Serkan Tatar: Boksör bir aileden geliyorum. Spor bizim yaşam tarzımız çocukluğumdan beri boksör olan amcalarımı izleyerek büyüdüm. İlk kez ringe çıktığımda maçı kazanmıştım buna rağmen heyecandan maç esnasında ki hiçbir şeyi hatırlamadığımı unutmuyorum. Her ne kadar oyunculuk ve yazarlık ile ilgilensem de en çok sporcu kimliğimi seviyorum.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Serkan Tatar: BESYO okurken özel tiyatro eğitimi veren bir kursa başlamam ile oldu. Birçok dizi film sinema filmi ve reklamlarda rol aldım.

Spor ve beslenme şok diyet programları ile hızlı kilo vermeyi nasıl buluyorsunuz?



Serkan Tatar: Kilo vermek kesinlikle şok diyetlerle olmamalı. Beslenme ve spor bir yaşam tarzı olmalı, Ne katı diyet ne de şok diyet programlarını tasvip etmiyorum. Kişi kendi anatomisini bilerek ona göre beslenmeli ve sporunu yapmalıdır.

Kadınlar boks yapmalı mı? Boks yapmak kadının fiziksel gücünü arttırır mı?



Serkan Tatar: Kadınlar kesinlikle boks yapmalıdır. Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalıdır. Boks kadınlar için sıkılaşma, Stresten arınma ve özgüven duygularını arttıran bir spor dalıdır.

Boks sporu ile zayıflamak mümkün mü?



Serkan Tatar: Dünyada en çok boks sporu kalori yakımında etkilidir. Bütün kas gruplarını çalıştırdığı için yağ yakımı ve sıkılaşmak ile beraber çok rahat kilo da verilmiş olur.

Boks yaparken beslenme nasıl olmalıdır?



Serkan Tatar: Boksta amatör ve profesyonel çok ayrı kulvarlardır. Her ikisinde de müsabaka dönemlerine göre kişiye özel beslenme programı hazırlanıp uygulanmalıdır. Müsabaka aralıklarına göre ve antrenman programına uygun beslenilmeli.

Boks dalında profesyonel olmak için ne yapmak gerekir? Bu süreç nasıl işliyor?



Serkan Tatar: Amatör bokstan profesyonel boksa geçmek her anlamda boksör açısından daha iyidir. Amatör boks yapan boksörlere uluslararası müsabakalarda yer alan profesyonel boks menajerleri başarı sağlayan boksörlere profesyonel boks yapmaları için teklif götürürler. Böylece teklifi kabul edenlerin profesyonel boks hayatları başlamış olur.







