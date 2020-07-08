Meclis'te 'içme suyu sıkıntısı yaşandığı' iddiası

Bilgi notunda, TBMM yerleşkesi içinde su satışlarının daha önce çay ocaklarından yapıldığı anımsatılarak, "Ancak Kovid-19 nedeniyle çay ocaklarının kapatılması üzerine su satışları, milletvekili odalarının bulunduğu Halkla İlişkiler Binasındaki 5. kat, Halkla İlişkiler üyeler lokantası, Ana Bina üyeler lokantası, kış bahçeleri ve kulisin her iki tarafına kurulan kantin stantlarından sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kat görevlileri aracılığıyla milletvekillerinin odalarına kadar hizmet götürüldüğü ve çay ocaklarının kapatılmasının ardından buna ilişkin gerekli duyuruların da yapıldığı kaydedilen bilgi notunda, "Uygulamadan kaynaklanan şikayetin TBMM’nin ilgili birimlerine ulaşması durumunda da gereği anında yerine getirilmektedir. Ancak şu ana kadar ilgili birimlere ulaşan bir şikayet de bulunmamaktadır." denildi.