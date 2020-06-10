AvivaSA’dan çalışanlarının psikolojisini de unutmadı

Program ve güncellemelerle ilgili ayrıntılı bilgiler veren Yüzgül, sözlerine şöyle devam etti: “Covid 19 pandemi başlangıcından itibaren, her zaman yaptığımız gibi tüm süreci çalışanlarımızı merkez alarak titizlikle planlıyoruz ve yanlarında olabilmek için onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Ancak çalışanlarımızın ve ailelerinin iş ve özel yaşamlarında farklı döneme girdiği de bir gerçek. Biz de bu döneme adaptasyon hızını artırmak yönünde adım atmak istedik. Hazırladığımız çalışan destek programı kapsamında 30 yıllık bir geçmişi olan “Leap Danışmanlık” firmasından destek aldık. Bu sayede şirketimiz çalışanları ve ailelerinin program kapsamında içinde bulunduğumuz süreci rahat geçirebilmeleri adına çeşitli hizmetler sağlıyoruz.”

7/24 telefonla sınırsız danışmanlık

Alınan hizmetler kapsamında, 7/24 telefonla sınırsız danışmanlık, telefonla psikolojik danışmanlık ve rehberlik, yüz yüze psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı, 7/24 tıbbi danışma, anne/bebek programı, mevzuat danışmanlığı, wellness (İyi Yaşam) ve sosyal yaşam hizmetleri verildiği belirtildi.