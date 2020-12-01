Değer kaybını eksperler hesaplıyor

Araçlardaki değer kaybının, sigorta şirketleri tarafından hesaplandığı; hak kaybının yaşandığı ve hatta talep edilen tazminatların ödenmediği şeklinde söylemler olduğuna dikkat çeken Erdem, “Değer kaybı tazminatları, sigorta şirketleri tarafından değil; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden sıra esasına göre atanan, ilgili branşta ruhsat sahibi, bağımsız ve tarafsız sigorta eksperleri tarafından hesaplanmaktadır” diye konuştu.

Erdem, ayrıca kaza geçmişi olan araçların alım-satımında; araç değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda, özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı; değişen-boyanan parçası fazla olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve ikinci el araç alacak kişilerin mağduriyetinin önüne geçileceğini söyledi.

Araç sahipleri değer kaybını nasıl hesaplatabilir?

Trafik kazalarının ardından araçta oluşan fiziksel zararların onarım bedelinin yanı sıra, sigorta poliçelerinin değer kaybı zararını da tazmin ettiğini belirten Erdem, şöyle devam etti: “Eğer bir kaza yaptıysanız ve kaza nedeniyle aracınızda oluşan değer kaybının hesap edilmesini istiyorsanız; E-Devlet üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/sbgm-eksper-atama) veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) web sayfası üzerinden (www.sbm.org.tr) ‘online işlemler’ menüsü altındaki ‘Eksper Atama’ adımlarını takip ederek; değer kaybı raporu için eksper ataması yapabilir. Ayrıca Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi’ni düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunulabilirsiniz. Vatandaşın talebi sonrasında sistem, sıra esasına göre dosyaya eksper ataması yapmakta; atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi, tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde; tam, doğru ve eksiksiz olarak tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirilerek; tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz olarak yapılmaktadır.”

Değer kaybı resmi olarak belgelendirilmeli

“Kaza geçmişi olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine sebep oluyor” diyen Erdem, araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesinin tüm bu mağduriyetin önüne geçeceğini ifade etti. Erdem, “İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek; Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır” diye konuştu.