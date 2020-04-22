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    HaberlerSigorta Haberleri İklim değişikliğine karşı uyarıyor
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    22.04.2020 - 07:00 |

    İklim değişikliğine karşı uyarıyor

    Toplumsal hayat ve çevre konularına, kurumsal sorumluluk bakış açısıyla yaklaşan Axa Sigorta, bu yıl 50. kez kutlanacak olan 22 Nisan Dünya Günü vesilesiyle iklim değişikliğiyle mücadelenin dünyayı etkileyen pek çok riskle mücadele anlamına geldiğine dikkat çekiyor.

    İklim değişikliğine karşı uyarıyor

     

    Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Dünya çapında iki bine yakın risk uzmanı ile küresel riskleri tespit ettiğimiz ve değerlendirdiğimiz ‘Axa Gelecek Riskleri’ raporumuza göre iklim değişikliği dört yıldır üst üste ilk sıradaki yerini koruyor. İklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz en önemli risk olduğu şaşırtıcı değil ancak şaşırtıcı olan iklim değişikliğinin dünyayı tehdit eden salgın ve bulaşıcı hastalıklardan jeopolitik istikrarsızlıklara kadar uzanan pek çok riske doğrudan veya dolaylı olarak etki ettiğini yeterince bilmememiz ya da konuşmamamız” dedi. Ölken, şöyle konuştu:

    “Dünya Günü’nün 50. yıl dönümü için iklim konusuna odaklanılmasını hem çok anlamlı buluyorum hem de bu konuda farkındalığı artırmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Bugün insanlığı tehdit eden pek çok probleme karşı mücadeleyi kazanmak için iklim değişikliği konusunda yol almamız gerekiyor. Zira tüm yollar iklim krizine çıkıyor. Bu konuda hem kurumlar hem de bireyler seviyesinde bu farkındalık ile adımlar atılması gerekiyor. Bizler bilgi ve deneyimlerimizle bireysel farkındalığa katkı sağlamak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.”

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