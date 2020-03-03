Kasko nedir, çeşitleri nelerdir? İşte cevabı

Bilindiği üzere taşıtlar için zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Taşıt sahibi olan herkes bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Kasko ise isteğe bağlı sigorta biçimidir. Zorunlu trafik sigortasının karşılamadığı hasar ve durumlarda kaskonuz devreye girerek, sizi zarardan kurtarıyor.

Kasko Nedir?

Araçları, karşılaşabilecekleri her türlü riske karşı güvence altına alan sigortaya kasko denir. Bu riskler genel olarak; trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmedir.

Kasko sigortası, bir yıllık olarak düzenlenir. Sigortalıyı bu süre içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır.

Kasko isteğe bağlı olarak yapılır. Kaskoda amaç, karşı araçtaki hasar ile değil sigortalı araçtaki hasar ile ilgilenmektir. Aracınızda oluşan hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen veya tamamen karşılar.

Kasko Çeşitleri Nelerdir?

Poliçenin kapsadığı teminat doğrultusunda kaskonun 4 çeşidi bulunuyor. Bunlar;

Dar Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun bir kısmı için teminat verilir. Araçta oluşabilecek her türlü hasarlar teminat altına alınmadığı için “mini kasko” olarak da kabul edilir. Fiyat olarak uygun olsa da bütün teminatları karşılamadığı için pek tercih edilmiyor. Dar kaskoya giren teminatlar şunlardır;

- Aracınızın kara veya demir yolunda motorlu ya da motorsuz araçlarla çarpışması

- Park veya hareket halindeyken araca bir cismin çarpması ya da araç sahibinin bir cisme çarpması

- Üçüncü kişiler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin araca verdikleri zararlar

- Aracın yanması

- Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs etmesi



Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminat grubunun tamamı bulunur. Genel şartlar; çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın çıkması sonucu hasara uğraması, çalınmasıdır. Üçüncü kişilerce aracınıza zarar verilmesi halinde de otomobilinizi teminat altına alınıyor. Ana teminatları kapsadığı için “genel kasko” veya “düz kasko” olarak da adlandırılıyor.



Genişletilmiş Kasko; Genel kasko poliçesine göz önünde bulundurulan bazı risklere göre ek teminatlar ekleniyor. Genel kasko poliçenize ekletebileceğiniz ek teminatlar şunlardır;

-Grev, lokavt, halk hareketi, terör eylemleri

-Deprem, yanardağ püskürmesi, sel, su baskını

-Aracın anahtarının kaybolması veya çalınması halinde kilit sisteminin değiştirilmesi

-Sürücü ve yolcuları kazalara karşı ferdi kaza teminatı

-Eskime payı düşme teminatı

-İhtiyari mali mesuliyet teminatı

-Hukuksal yardım teminatı

-Enflasyon teminatı

-Kullanım kaybı teminatı gibi

-Alevsiz yangın teminatı



Tam Kasko; Kasko sigortası genel şartlarında yer alan ana teminatları ve ek teminatların tamamını kapsar. Sürücüler arasında “full kasko” olarak da bilinir.



Kasko Sigortası Nasıl Hesaplanır?



Aracınız için kasko sigortası seçerken;

- Aracın markası, modeli, yılı, motor hacmi, plakası

- Araca sonradan ilave edilen aksesuar ya da cihazlar,

- Ehliyet süreniz, kaza yapıp yapmadığınız, yaşınız,

- Sigorta şirketlerinin sunduğu kasko paketleri gibi faktörler bulunuyor.



Seçeceğiniz kasko türüne bağlı olarak yukarıdaki etkenler bir araya getirilerek kasko sigortası hesaplanıyor. Aylık olarak tüm araçların modellerine ve yaşlarına göre değerlerinin belirlendiği araç kasko değeri listesi yayınlanıyor. Sigorta şirketleri, başvurulan aracın ruhsatına bakarak, temel kasko sigorta bedelini tespit ediyorlar. Bundan sonra diğer faktörler ve istediğiniz ek teminatlara göre ödeyeceğiniz prim tutarı belirleniyor.



Kaskonun Avantajları Nelerdir?



Zorunlu trafik sigortası, sadece üçüncü kişilerin araçlarındaki hasarı karşılar. Sigorta sahibinin aracındaki hasarı karşılamaz. Özellikle, çalınma, sürücüden kaynaklanan tek taraflı çarpmalarda, yangın, sel, deprem gibi afetlerde trafik sigortası zararı karşılamıyor.



Sürücüleri maddi zarardan kurtarmak, aracın değerini korumak adına kasko sigortası devreye giriyor. Genel kasko veya ek teminatlar doğrultusunda, kapsam altına alınan bütün riskler kasko tarafından karşılanır.