Sigorta yaptırmak için indirimli dönemi kaçırmayın!

Öncelikle sigorta şirketleri sağlık sigortalarında yaptıkları jest uygulamasıyla COVID 19 tedavi giderlerini poliçe kapsamına aldılar. Bu durum sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki güvenin tazelenmesine de neden oldu. Şirketler bunun arkasından başta kasko, konut, sağlık ve ferdi kaza sigortaları olmak üzere birçok branşta yaptıkları yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişen oranlardaki indirimler ile desteklerine yenilerini eklediler.

Şirketlerin sağladıkları katkı sadece bu indirimlerle de sınırlı değil. Özelikle konut ve kasko sigortalarındaki asistans hizmetlerinin sürelerini 2 aydan 4 aya kadar uzatan sigorta şirketlerinin yöneticileri tüketicilere, “Riskler hiç bitmiyor. Bu dönemde sigorta daha çok gerekli. Sigortanızı ötelemeyin. Aksine sigorta şirketlerinin art arda indirim açıkladığı bu dönem sigorta yaptırmak için en uygun dönem” mesajı veriyor.

İzolasyon indirim getirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle şirketler sigorta poliçelerinde önemli oranda indirimler yapmaya başladı. Bu şirketlerden birisi de Anadolu Sigorta. Şirket, sosyal izolasyon sürecine özel yüzde 20’ye varan indirim imkanını sunuyor. Anadolu Sigorta web sitesinden veya Sigortam Cepte uygulaması üzerinden poliçe satın alanlar; konutta yüzde 20, kasko, bireysel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise yüzde 5 oranında indirimden faydalanabiliyor. Anadolu Sigorta ayrıca, kasko, sağlık, ferdi kaza ve konut poliçeleri için hizmet kullanım hakkı sürelerini 4 aya kadar uzatma imkânı tanıdı. Kasko poliçeleri kapsamında ücretsiz oto yıkama hakkı bulunan sigortalılar, hizmet kullanım hakkı sürelerini 3 aya kadar uzatabilecek. Mayıs ayına kadar kasko poliçesi dolacak olanlar ise Mini Onarım Hizmeti haklarından sonraki 2 aya kadar yararlanabilecek.

Kasko güvencesi 14 aya çıktı

Güneş Sigorta da 1 Nisan itibarıyla uygulamaya aldığı indirim ve ödeme kolaylığı kampanyasını daha da geliştirdi. Şirket, sigortalılarına hem ekstra ödeme kolaylığı hem de kasko poliçelerinde +2 ay bizden hediye kampanyası ile artı güvence sunuyor. 30 Haziran tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile tüm kasko poliçelerinde 12 aylık prim bedeliyle 14 ay kasko güvencesi sağlanıyor. Güneş Sigorta ayrıca, 1 Nisan 2020 itibarıyla; Güneş Dost Kasko, Konut, Ferdi Kaza ve Kritik Hastalıklar ürünlerinde tüm müşterilere yüzde 5 indirim yapmaya başladı.

3 aylık primi Ankara Sigorta ödeyecek

Ankara Sigorta, Koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında 333 kasko branşında 3 aylık primi karşılayacak. Şirket, bu üründe nisan ve mayıs aylarında hususi ve kamyonet kullanım tarzında acentelerin keseceği tüm poliçelere 3 ay kasko primini ödeyecek. Bu sayede poliçe süresi 15 ay olacak. Öte yandan AXA Sigorta da, sigortalılarının bir aylık kasko ve konut primlerini yıllık poliçe tutarından düşüyor. Hem yeni poliçelerde hem de poliçe yenilemelerinde geçerli olan “Bir Ay Bedava” kampanyası, 31 Mayıs’a kadar devam edecek.