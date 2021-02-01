Anna şiiri - Tarık Tufan

ANNA

Biz her şeye,

esirgeyen ve bağışlayan,

çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan,

hep esirgeyen ve hep bağışlayan

rabbin adıyla başlayan adamlarız anna.

büyücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da bundan.

sanayi devriminde bile,

karanlık, rutubetli, çok bağırışlı,

çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız

bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden.

piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde.

kalbimiz derken,

ilk gençliğimiz, sakalımız,

bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum

aslında.

işte böyle yaşıyoruz ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor.

insaf et anna!

gidelim buradan.

senin masumiyetini,

bilgelik zamanlarından kalma sırları,

dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim.

hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim.

ölelim diyecektim az kalsın.

ölmeyelim.

hiç ölmeyelim anna.

sarılalım diyecektim az kalsın.

içimden böyle şeyler de geçiyor işte.

sarılalım, dudakların…

tamam sustum.

Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum.

şiir kalsın istersen, sadece otursak.

oturmasan da olur benimle, sadece ellerimi tut.

ellerimi tutma dilersen sadece yüzüme bak.

yüzüme bak ama anna, yüzüme bak.

gözlerime bak, gözlerimin içine bak.

gözlerim biraz karanlık.

içinde cenkler, ayinler, kesik damarlar,

kapıları yumruklayışlar, cipralexler, turgutlar, edipler, sezailer,

siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmeyen başağrıları, bildirilerin öfkesi,

duvarlara uzun dalmışlıklar var.

Gözlerim biraz yorgun.

içinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler,

bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler…

bekleyişler anna.

Köylü çocukların parasız yatılı sonuçları mesela.

nişanlısı askerde kızlar,

kızı ölüm orucundaki baba,

babası tersanede oğul,

oğlu şizofren anne.

Hepsini sayamam gerçi, utançlarım da var.

ama geçecek hepsi, geçecek.

şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek.

gözlerimin içine bakmaktan korkma anna.

sen adımını attığın andan itibaren

Hira dinginliğine dönüşecek ortalık.

TARIK TUFAN