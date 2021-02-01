Bahar şiiri - Ataol Behramoğlu

BAHAR ŞİİRİ

Bu sabah mutluluğa aç pencereni

Bir güzel arın dünkü kederinden

Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden,

Çocuğum uzat ellerini.

Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı

Duy böyle koşturan sevinci

Dinle nasıl telâş telâş çarpıyor,

Toprak ananın kalbi.

Şöyle yanı başıma çimenlere uzan

Kulak ver gümbürtüsüne dünyanın

Baharın gençliğin ve aşkın

Türküsünü söyleyelim bir ağızdan.

ATAOL BEHRAMOĞLU