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    01.02.2021 - 11:07 |

    Bahar şiiri - Ataol Behramoğlu

    Şiirleriyle birçok şair adayına ilham kaynağı olan Ataol Behramoğlu, kendi şiirlerinin yanı sıra şiir antoloji kitaplarıyla da Türk şairlerinin en güzel şiirlerini bir araya getirerek şiir severlere armağan etmiştir. Şair İlk, orta ve lise eğitiminin ardından meraklısı olduğu Rus edebiyatının da etkisiyle Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış. Okul yıllarında şiir yazmaya ve üretmeye devam etmiştir. Çeşitli dergilerde ve gazetelerde şiirleri çıkan yazar, üniversiteyi bitirince bir dönem Moskova, Londra ve Paris’te yaşamıştır.. Paris’te yaşadığı dönemde Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Rus edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat konularında çalışmalar yapan yazar yurda döndükten sonrada yazarlık hayatına devam etmiştir. İşte Ataol Behramoğlun'nun Bahar şiiri sözleri.

    Bahar şiiri - Ataol Behramoğlu

    BAHAR ŞİİRİ

    Bu sabah mutluluğa aç pencereni
    Bir güzel arın dünkü kederinden
    Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden,
    Çocuğum uzat ellerini.

    Şu güzelim bulut gözlü buzağıyı
    Duy böyle koşturan sevinci
    Dinle nasıl telâş telâş çarpıyor,
    Toprak ananın kalbi.

    Şöyle yanı başıma çimenlere uzan
    Kulak ver gümbürtüsüne dünyanın
    Baharın gençliğin ve aşkın
    Türküsünü söyleyelim bir ağızdan.

    ATAOL BEHRAMOĞLU

     

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