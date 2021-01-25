25.01.2021 - 16:05 |
Ben deliyim şiiri - Pınar Koç
Ben deliyim şiirinde şair sevgiliyi beklemekten bahseder. Hayatındaki her olayı sevgilisini beklediğinde yaşadığı duygulara benzeten şair beklemesini delilik olarak yorumlamıştır. İşte Pınar Koç'un "Ben deliyim" şiirinin sözleri.
BEN DELİYİM
Ben deliyim.
En olmadık zamanlarda beklerim seni
Veya
Uçsuz bucaksız özlemlerde ararım….
Kurumuş ağaç yapraklarını
Bir ömür gibi koklarım….
Kimsesiz bir çocuk gördüğümde
Onu güldürür,ben ağlarım…
Ben deliyim….
En olmadık zamanlarda severim seni….
Benim olduğunda uzaklaştırır,
Kaybettiğimde,bir köşede içten içe ağlarım…
Sebep aramam sessiz gidişlerinde,
Gelince sen hesap sorarım…
Seversin,
Bir başkası vardır bilirim…
İnadına sever seni,
İnadına nefret ederim…
Ben deliyim….
En olmadık zamanlarda yudumlarım sevgini…
Kusana kadar içerim,
Sonra neden diye sorarım….
Mide bulantılarımı senden bilirim,
Başım dönünce sevgine düşerim….
Ben deliyim…
En olmadık zamanlarda,
En olmadık yarınlarda,
Ve
En olmadık savaşlarda
Seni
Her zaman sevmeyi bilirim….
PINAR KOÇ