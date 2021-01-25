Ben deliyim şiiri - Pınar Koç

BEN DELİYİM

Ben deliyim.

En olmadık zamanlarda beklerim seni

Veya

Uçsuz bucaksız özlemlerde ararım….

Kurumuş ağaç yapraklarını

Bir ömür gibi koklarım….

Kimsesiz bir çocuk gördüğümde

Onu güldürür,ben ağlarım…

Ben deliyim….

En olmadık zamanlarda severim seni….

Benim olduğunda uzaklaştırır,

Kaybettiğimde,bir köşede içten içe ağlarım…

Sebep aramam sessiz gidişlerinde,

Gelince sen hesap sorarım…

Seversin,

Bir başkası vardır bilirim…

İnadına sever seni,

İnadına nefret ederim…

Ben deliyim….

En olmadık zamanlarda yudumlarım sevgini…

Kusana kadar içerim,

Sonra neden diye sorarım….

Mide bulantılarımı senden bilirim,

Başım dönünce sevgine düşerim….

Ben deliyim…

En olmadık zamanlarda,

En olmadık yarınlarda,

Ve

En olmadık savaşlarda

Seni

Her zaman sevmeyi bilirim….

PINAR KOÇ