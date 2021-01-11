Bir bayrak rüzgar bekliyor şiiri - Arif Nihat Asya
Arif Nihat Asya bu şiirinde Bayrak ve bayrağın bir millet için önemini vurgularken bilerek nutuk veren bir natık yani hatip gibi karşısındakini etkileyecek duygularını harekete geçirecek bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Günlük sade halk diliyle yazılan şiirde anlatım duru ifadeler yalın ve samimidir. Şiirin teması bayrak ve bayrağın önemidir.Bu şiirde milliyetçi damardan beslenen şiir geleneğinin izleri görülmektedir. Burada şair milliyetçi ve hamasi duygularla şiirini yazmıştır. Cumhuriyet Sonrası Milliyetçi ve Hamasi Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan Arif Nihat Asya, vatan toprağı, bayrak, Türklük gibi milli duyguların yoğunlukta olduğu şiirler yazmıştır. İşte Bir bayrak bekliyor şiirinin sözleri
BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR
Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.
Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.
Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?
ARİF NİHAT ASYA