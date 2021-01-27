Bir resim yap çocuğum şiiri - Osman Edip Türkmen
Osman Edip Türkmen, Bir resim yap çocuğum isimli şiirinde tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi çocukların ve gençliğin elinde yükselen bir ülkeyi işlemiştir. Şair şiirinde Türk çocuklarına seslenerek Türk çocuğunun memleketini karış karış gezmesini ve kurtarıcısının ona işaret ettiği gibi memleketini uygar ülkeler seviyesine çıkarması gerektiğini anlatmıştır. İşte bir resim yap çocuğum isimli şiirin sözleri.
BİR RESİM YAP ÇOCUĞUM
Bir portre...
Paletinde mavi olsun, deniz mavisi,
Sonra bozkır sarısı,
Çay yeşili, gül pembesi ,süt beyazı...
Bir resim yap çocuğum,
Koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı,
Ege'yi, Akdeniz'i.
Bir resim yap çocuğum,
Kondur alnına Konya Ovası'nı
Savrulsun başaklar bereket bereket
Ve çatık kaşlı Toroslar
Bölsün ovayı bir baştan bir başa.
Bir resim yap çocuğum,
Pembe bir gülümseme dudaklarında
Özgürlük türküleri söyler,
Aydınlık yarınları muştular gibi.
Bir resim yap çocuğum,
Tarlalar bir başka hazırlansın bahara,
Yeşile kessin Anadolu bozkırı.
Davul zurna sesi gelsin harmanlardan.
Bir türkü tuttursun delikanlılar,
Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar.
Bir resim yap çocuğum,
Aydınlığı ,kovsun karanlıkları.
Tutup ellerimden beni götürsün yarınlara
İçim umutla, mutlulukla ,övünçle dolsun.
Bir resim yap çocuğum,
Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya
Yol göstersin dünyaya.
Yok etsin tutsaklığı,
Özgürlüğün sesi olsun.
Bir resim yap çocuğum.
Kilim dokur gibi motif motif,
Dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik.
Atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun.
Bir resim yap çocuğum,
Bakmaya doyamadığım;
Bir resim yap çocuğum,
Bir resim;
Adı
MUSTAFA KEMAL olsun
OSMAN EDİP TÜRKMEN