Bir resim yap çocuğum şiiri - Osman Edip Türkmen

BİR RESİM YAP ÇOCUĞUM

Bir portre...

Paletinde mavi olsun, deniz mavisi,

Sonra bozkır sarısı,

Çay yeşili, gül pembesi ,süt beyazı...



Bir resim yap çocuğum,

Koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı,

Ege'yi, Akdeniz'i.



Bir resim yap çocuğum,

Kondur alnına Konya Ovası'nı

Savrulsun başaklar bereket bereket

Ve çatık kaşlı Toroslar

Bölsün ovayı bir baştan bir başa.



Bir resim yap çocuğum,

Pembe bir gülümseme dudaklarında

Özgürlük türküleri söyler,

Aydınlık yarınları muştular gibi.



Bir resim yap çocuğum,

Tarlalar bir başka hazırlansın bahara,

Yeşile kessin Anadolu bozkırı.

Davul zurna sesi gelsin harmanlardan.

Bir türkü tuttursun delikanlılar,

Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar.



Bir resim yap çocuğum,

Aydınlığı ,kovsun karanlıkları.

Tutup ellerimden beni götürsün yarınlara

İçim umutla, mutlulukla ,övünçle dolsun.



Bir resim yap çocuğum,

Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya

Yol göstersin dünyaya.

Yok etsin tutsaklığı,

Özgürlüğün sesi olsun.



Bir resim yap çocuğum.

Kilim dokur gibi motif motif,

Dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik.

Atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun.



Bir resim yap çocuğum,

Bakmaya doyamadığım;

Bir resim yap çocuğum,

Bir resim;

Adı

MUSTAFA KEMAL olsun

OSMAN EDİP TÜRKMEN