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    19.01.2021 - 17:03 |

    Fotoğraf şiiri - Cemal Süreya

    Türk şiirlerinde modern bir dönemi başlatan İkinci Yeni şiirlerinin öncülerinden olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuş. Ortaokulu bitirince yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne devam etmiş. Üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi iktisat bölümünde bitirmiş. Eğitim hayatı sonrası vergi dairesinde çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda maliye müfettişi olmuş ama şiirlerine de ara vermemiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleri de dilden dile dolaşmış. Bir dönem Fransa’ya gitmiş ve bir yıl orada yaşamış. Sonrasında ülkeye dönerek memurluk hayatına ve şiirlerine devam etmiştir. Şair genel olarak aşk ve özlem temalı şiirleri ile ön plana çıkar. İşte Cemal Süreya'nın Fotoğraf şiirinin sözleri

    Fotoğraf şiiri - Cemal Süreya

    FOTOĞRAF

    Durakta üç kişi
    Adam kadın ve çocuk

    Adamın elleri ceplerinde
    Kadın çocuğun elini tutmuş

    Adam hüzünlü
    Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü

    Kadın güzel
    Güzel anılar gibi güzel

    Çocuk
    Güzel anılar gibi hüzünlü
    Hüzünlü şarkılar gibi güzel

    CEMAL SÜREYA

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