19.01.2021 - 17:03 |
Fotoğraf şiiri - Cemal Süreya
Türk şiirlerinde modern bir dönemi başlatan İkinci Yeni şiirlerinin öncülerinden olan Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan’da doğmuş. Ortaokulu bitirince yatılı olarak Haydarpaşa Lisesi’ne devam etmiş. Üniversiteyi ise Ankara Üniversitesi iktisat bölümünde bitirmiş. Eğitim hayatı sonrası vergi dairesinde çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda maliye müfettişi olmuş ama şiirlerine de ara vermemiştir. Çeşitli dergilerde yayımlanan şiirleri de dilden dile dolaşmış. Bir dönem Fransa’ya gitmiş ve bir yıl orada yaşamış. Sonrasında ülkeye dönerek memurluk hayatına ve şiirlerine devam etmiştir. Şair genel olarak aşk ve özlem temalı şiirleri ile ön plana çıkar. İşte Cemal Süreya'nın Fotoğraf şiirinin sözleri
FOTOĞRAF
Durakta üç kişi
Adam kadın ve çocuk
Adamın elleri ceplerinde
Kadın çocuğun elini tutmuş
Adam hüzünlü
Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü
Kadın güzel
Güzel anılar gibi güzel
Çocuk
Güzel anılar gibi hüzünlü
Hüzünlü şarkılar gibi güzel
CEMAL SÜREYA