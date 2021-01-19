Fotoğraf şiiri - Cemal Süreya

FOTOĞRAF

Durakta üç kişi

Adam kadın ve çocuk



Adamın elleri ceplerinde

Kadın çocuğun elini tutmuş



Adam hüzünlü

Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü



Kadın güzel

Güzel anılar gibi güzel



Çocuk

Güzel anılar gibi hüzünlü

Hüzünlü şarkılar gibi güzel

CEMAL SÜREYA