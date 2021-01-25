Gözlerin şiiri - Uğur Işıldak
Uğur Işıldak bestelediği şiirinde sevdiği insanın kendisini hayata bağladığını işlemiştir. Sevdiğinin gözleri olmadığında hayatının bir anlamı olmadığını dizlerinde vurgulayan şair her bir dörtlük sonunda sevdiğinin gözlerini hayati meselelere bağlamıştır. İşte Uğur Işıldak'ın Gözlerin şiirinin sözleri.
GÖZLERİN
Miadım dolmaya fırsat beklerken
Tükenen ömrüme candı gözlerin
Yarına umudum kalmadı derken
Hayata döndüğüm andı gözlerin
Gözlerin olmadan boş bir izahtım
Bir anda değişti kör olan bahtım
Sarsıldı makamım sarsıldı tahtım
Şöhretimi yıkan şandı gözlerin
Ne vahşeti vardı ne de çilesi
Emsalsizdi bu savaşın hilesi
İçten kuşatıldı gönül kalesi
Sanki Fatih Sultan Handı gözlerin
Nazarın mıh gibi çakıldığı an
Adeta can buldu cananda bu can
Bir yanım kesilse sendin damlayan
Damarıma giren kandı gözlerin
Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim
Sarhoş olmak için ben seni seçtim
İçtikçe aşkını kendimden geçtim
Halimi ayık mı sandı gözlerin
İnsaf eder alev alev yakmazdın
Hedef alıp can evimi yıkmazdın
Bir ışık görmesen böyle bakmazdın
Demek ki gözüme kandı gözlerin
UĞUR IŞILDAK