Gözlerin şiiri - Uğur Işıldak

GÖZLERİN

Miadım dolmaya fırsat beklerken

Tükenen ömrüme candı gözlerin

Yarına umudum kalmadı derken

Hayata döndüğüm andı gözlerin

Gözlerin olmadan boş bir izahtım

Bir anda değişti kör olan bahtım

Sarsıldı makamım sarsıldı tahtım

Şöhretimi yıkan şandı gözlerin

Ne vahşeti vardı ne de çilesi

Emsalsizdi bu savaşın hilesi

İçten kuşatıldı gönül kalesi

Sanki Fatih Sultan Handı gözlerin

Nazarın mıh gibi çakıldığı an

Adeta can buldu cananda bu can

Bir yanım kesilse sendin damlayan

Damarıma giren kandı gözlerin

Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim

Sarhoş olmak için ben seni seçtim

İçtikçe aşkını kendimden geçtim

Halimi ayık mı sandı gözlerin

İnsaf eder alev alev yakmazdın

Hedef alıp can evimi yıkmazdın

Bir ışık görmesen böyle bakmazdın

Demek ki gözüme kandı gözlerin

UĞUR IŞILDAK