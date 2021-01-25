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    25.01.2021 - 16:13 |

    Gözlerin şiiri - Uğur Işıldak

    Uğur Işıldak bestelediği şiirinde sevdiği insanın kendisini hayata bağladığını işlemiştir. Sevdiğinin gözleri olmadığında hayatının bir anlamı olmadığını dizlerinde vurgulayan şair her bir dörtlük sonunda sevdiğinin gözlerini hayati meselelere bağlamıştır. İşte Uğur Işıldak'ın Gözlerin şiirinin sözleri.

    Gözlerin şiiri - Uğur Işıldak

    GÖZLERİN

    Miadım dolmaya fırsat beklerken
    Tükenen ömrüme candı gözlerin
    Yarına umudum kalmadı derken
    Hayata döndüğüm andı gözlerin

    Gözlerin olmadan boş bir izahtım
    Bir anda değişti kör olan bahtım
    Sarsıldı makamım sarsıldı tahtım
    Şöhretimi yıkan şandı gözlerin

    Ne vahşeti vardı ne de çilesi
    Emsalsizdi bu savaşın hilesi
    İçten kuşatıldı gönül kalesi
    Sanki Fatih Sultan Handı gözlerin

    Nazarın mıh gibi çakıldığı an
    Adeta can buldu cananda bu can
    Bir yanım kesilse sendin damlayan
    Damarıma giren kandı gözlerin

    Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim
    Sarhoş olmak için ben seni seçtim
    İçtikçe aşkını kendimden geçtim
    Halimi ayık mı sandı gözlerin

    İnsaf eder alev alev yakmazdın
    Hedef alıp can evimi yıkmazdın
    Bir ışık görmesen böyle bakmazdın
    Demek ki gözüme kandı gözlerin

    UĞUR IŞILDAK

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