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    30.12.2020 - 16:30 |

    Karadut şiiri - Bedri Rahmi Eyüboğlu

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun altında derin bir hikaye yatan şiiri olan Karadut şairin sevdiği kadına olan aşkını anlatır. Bedri Rahmi Eyüboğlu o 1940'lı yılların ortasında beslediği aşk ile tüm edebiyat çevrelerince bilinir olmuş v aşkı birçok kişi tarafından konuşulmuştur. İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadut isimli şiiri.

    Karadut şiiri - Bedri Rahmi Eyüboğlu

    KARADUT

    Karadutum, çatal karam, çingenem
    Nar tanem, nur tanem, bir tanem
    Agaç isem dalımsın salkım saçak
    Petek isem balımsın a gülüm
    Günahımsın, vebalimsin.

    Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
    Yoluna bir can koyduğum
    Gökte ararken yerde bulduğum
    Karadutum, çatal karam, çingenem
    Daha nem olacaktın bir tanem
    Gülen ayvam, ağlayan narımsın
    Kadınım, kısrağım, karımsın.

    II

    Sigara paketlerine resmini çizdiğim
    Körpe fidanlara adını yazdığım
    Karam, karam
    Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
    Sıla kokar, arzu tüter
    Ilgıt ılgıt buram buram.
    Ben beyzade, kişizade,
    Her türlü dertten topyekün azade
    Hani şu ekmeği elden suyu gölden.
    Durup dururken yorulan
    Kibrit çöpü gibi kırılan
    Yalnız sanat çıkmazlarında başını kaşıyan
    Artık otlar göstermelik atlar gibi bedava yaşayan
    Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşum

    N'etmiş, n'eylemiş, n'olmuşum
    Cömert ırmaklar gibi gürül gürül
    Bahtın karışmış bahtıma çok şükür.
    Yunmuş, yıkanmış adam olmuşum.

    Karam, karam
    Kaşı karam, gözü karam, bahtı karam
    Sensiz bana canım dünya haram olsun.

    BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU

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