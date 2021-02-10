10.02.2021 - 15:21 |
Mahpusane türküsü şiiri - Sebahattin Ali
Sebahattin Ali, Türk edebiyatında roman ve hikayeleriyle ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Yazar Mahpusane Türküsü isimli şiirini denize sıfır Sinop hapishanesinde kaleme almıştır. Şiirde şiirin yazıldığı ortam anlatılmıştır. Yazar her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştığını anlatmıştır. Şiirin bestelenerek şarkı haline getirilmesi toplumun büyük kesimi tarafından bilinmesini sağlamıştır. İşte mahpusane türküsü şiirinin sözleri.
MAHPUSANE TÜRKÜSÜ
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül, aldırma
Dışarda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül, aldırma
Görmesen bile denizi
Yukarıya çevir gözü
Deniz dibidir gökyüzü
Aldırma gönül, aldırma
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül, aldırma
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Ceza yata yata biter
Aldırma gönül, aldırma
SEBAHATTİN ALİ