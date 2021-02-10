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    10.02.2021 - 15:21 |

    Mahpusane türküsü şiiri - Sebahattin Ali

    Sebahattin Ali, Türk edebiyatında roman ve hikayeleriyle ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Yazar Mahpusane Türküsü isimli şiirini denize sıfır Sinop hapishanesinde kaleme almıştır. Şiirde şiirin yazıldığı ortam anlatılmıştır. Yazar her şeye rağmen hayata tutunmaya çalıştığını anlatmıştır. Şiirin bestelenerek şarkı haline getirilmesi toplumun büyük kesimi tarafından bilinmesini sağlamıştır. İşte mahpusane türküsü şiirinin sözleri.

    Mahpusane türküsü şiiri - Sebahattin Ali

    MAHPUSANE TÜRKÜSÜ

    Başın öne eğilmesin
    Aldırma gönül aldırma
    Ağladığın duyulmasın
    Aldırma gönül, aldırma

    Dışarda deli dalgalar
    Gelip duvarları yalar
    Seni bu sesler oyalar
    Aldırma gönül, aldırma

    Görmesen bile denizi
    Yukarıya çevir gözü
    Deniz dibidir gökyüzü
    Aldırma gönül, aldırma

    Dertlerin kalkınca şaha
    Bir sitem yolla Allah'a
    Görecek günler var daha
    Aldırma gönül, aldırma

    Kurşun ata ata biter
    Yollar gide gide biter
    Ceza yata yata biter
    Aldırma gönül, aldırma

    SEBAHATTİN ALİ

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