"Mihriban" şiiri- Abdurrahim Karakoç
Abdurrahim Karakoç'un kendi sevgisini özetlemek için yazdığı dizeler aslında tüm toplumun gönlünden geçenlere tercüman olmuştur. Şiirin bestelenmesinin ardından ise edebiyata ilgi duyan duymayan herkes Abdurrahim Karakoç'un "Mihriban" şiirini ezbere bilecek kadar dinlemiş,söylemiş ya da okumuştur. İşte "Mihriban" şiirinin sözleri.
Kalemiyle tüm insanlara tercüman olan Abdürrahim Karakoç, alında şiirinde kendi sevgisini betimlemektedir. Bu şiir gördüğü ilgi bakımından incelendiğinde sevginin tüm insanlar üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenebilir.
MİHRİBAN
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Yar, deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk değince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Boşa bağlanmış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtım tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban
ABDURRAHİM KARAKOÇ