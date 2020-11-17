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    17.11.2020 - 11:02 |

    "Mihriban" şiiri- Abdurrahim Karakoç

    Abdurrahim Karakoç'un kendi sevgisini özetlemek için yazdığı dizeler aslında tüm toplumun gönlünden geçenlere tercüman olmuştur. Şiirin bestelenmesinin ardından ise edebiyata ilgi duyan duymayan herkes Abdurrahim Karakoç'un "Mihriban" şiirini ezbere bilecek kadar dinlemiş,söylemiş ya da okumuştur. İşte "Mihriban" şiirinin sözleri.

    "Mihriban" şiiri- Abdurrahim Karakoç

    Kalemiyle tüm insanlara tercüman olan Abdürrahim Karakoç, alında şiirinde kendi sevgisini betimlemektedir. Bu şiir gördüğü ilgi bakımından incelendiğinde sevginin tüm insanlar üzerinde aynı etkiyi bıraktığı söylenebilir.

    MİHRİBAN

    Sarı saçlarına deli gönlümü
    Bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban 
    Ayrılıktan zor belleme ölümü
    Görmeyince sezilmiyor Mihriban 

    Yar, deyince kalem elden düşüyor
    Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
    Lambada titreyen alev üşüyor
    Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban 

    Önce naz sonra söz ve sonra hile
    Sevilen seveni düşürür dile
    Seneler asırlar değişse bile
    Eski töre bozulmuyor Mihriban 

    Tabiplerde ilaç yoktur yarama
    Aşk değince ötesini arama
    Her nesnenin bir bitimi var ama
    Aşka hudut çizilmiyor Mihriban 

    Boşa bağlanmış bülbül gülüne
    Kar koysan köz olur aşkın külüne
    Şaştım kara bahtım tahammülüne
    Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban

    Tarife sığmıyor aşkın anlamı
    Ancak çeken bilir bu derdi gamı
    Bir kördüğüm baştan sona tamamı
    Çözemedim çözülmüyor Mihriban   

    ABDURRAHİM KARAKOÇ

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