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    HaberlerŞiirler Haberleri Ne içindeyim zamanın şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar
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    17.02.2021 - 14:50 |

    Ne içindeyim zamanın şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden birisidir. Şair herhangi bir topluluğa dahil olmadan kendine özgü tarzda şiirler yazmıştır. Şairin en ünlü şiirlerinin başında Ne içindeyim zamanın isimli şiir gelir. Şair bu şiirinde zaman kavramını sorgulamaya başlar ve bu şekilde insanın varlığını da sorgular. İşte ne içindeyim zamanın isimli şiirin sözleri.

    Ne içindeyim zamanın şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar

    NE İÇİNDEYİM ZAMANIN

    Ne içindeyim zamanın,
    Ne de büsbütün dışında;
    Yekpare, geniş bir anın
    Parçalanmaz akışında.

    Bir garip rüya rengiyle
    Uyuşmuş gibi her şekil,
    Rüzgarda uçan tüy bile
    Benim kadar hafif değil.

    Başım sükutu öğüten
    Uçsuz bucaksız değirmen;
    İçim muradına ermiş
    Abasız, postsuz bir derviş.

    Kökü bende bir sarmaşık
    Olmuş dünya sezmekteyim,
    Mavi, masmavi bir ışık
    Ortasında yüzmekteyim.

    AHMET HAMDİ TANPINAR

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