17.02.2021 - 14:50 |
Ne içindeyim zamanın şiiri - Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden birisidir. Şair herhangi bir topluluğa dahil olmadan kendine özgü tarzda şiirler yazmıştır. Şairin en ünlü şiirlerinin başında Ne içindeyim zamanın isimli şiir gelir. Şair bu şiirinde zaman kavramını sorgulamaya başlar ve bu şekilde insanın varlığını da sorgular. İşte ne içindeyim zamanın isimli şiirin sözleri.
NE İÇİNDEYİM ZAMANIN
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.
Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.
AHMET HAMDİ TANPINAR