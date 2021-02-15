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    15.02.2021 - 14:52 |

    O geliyor şiiri - Celal Sahir Erozan

    Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanan kurtuluş mücadelesinin ilk meşalesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Mustafa Kemal Paşa ve bir grup silah arkadaşı tarafından yakılmıştır. Bu olay Türk edebiyatında pek çok eserde karşımıza çıkar. O geliyor isimli şiirde onlardan biridir. İşte o geliyor isimli şiirin sözleri.

    O geliyor şiiri - Celal Sahir Erozan

    O GELİYOR ŞİİRİ

    Yıl, 1919,
    Mayısın on dokuzu.
    Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
    Yeryüzüne can veren
    Cana heyecan veren
    Al yüzlü doğan güneş!
    Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;
    Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,
    Uyanın Samsunlular!
    Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
    Al yüzlü oğan güneş!
    Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!

    Yıl, 1919,
    Mayısın on dokuzu.
    Uyanın Samsunlular!
    Uyumak ölüme eş,
    Diriltin ruhunuzu.
    Ufukta bir gemi var!

    Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
    Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?
    Bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü;
    İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
    Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
    Bir baş ki gökler gibi bir küme yıldız yüklü!
    Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor

    Yıl, 1919,
    Mayısın on dokuzu.
    Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor
    Sanki harlı bir ateş
    Yakıyor ruhumuzu.
    Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.
    Üzülmemek elde mi?
    Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi!

    O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
    O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,
    Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
    Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!

    Gittikçe büyükleşen
    Gölgene dikilmekten
    Karardı gözlerimiz.
    Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!

    Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
    Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!

    CELAL SAHİR EROZAN

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