BİST1.5680.35EURO8.42-0.35USD6.93-0.43ALTIN406.29-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Pia şiiri - Atilla İlhan
    ABONE OL
    15.02.2021 - 14:04 |

    Pia şiiri - Atilla İlhan

    Atilla İlhan Türk edebiyatının en ünlü isimlerinden birisidir. Şair pek çok konuda şiirler yazar. Aşk, sevgi temalı ve toplumsal olayları konu alan şiirleri vardır. Şair Pia şiirinde adını bilmediği bir kadına aşık olan bir adamın her yerde sevdiği kadını ara aradığını anlatmaktadır. İşte Pia şiirinin sözleri.

    Pia şiiri - Atilla İlhan

    PİA

    Ne olur kim olduğunu bilsem pia'nın
    ellerini bir tutsam ölsem
    böyle uzak uzak seslenmese
    ben bir şehre geldiğim vakit
    o başka bir şehre gitmese
    otelleri bomboş bulmasam
    içlenip buzlu bir kadeh gibi
    buğulanıp buğulanıp durmasam
    ne olur sabaha karşı rıhtımda
    çocuklar pia'yı görseler
    bana haber salsalar bilsem
    içimi büsbütün yıldız basar
    bir hançer gibi çıkıp giderdim

    Ben bir şehre geldiğim vakit
    o başka bir şehre gitmese
    singapur yolunda demeseler
    bana bunu yapmasalar yorgunum
    üstelik parasızım pasaportsuzum
    ne olur sabaha karşı rıhtımda
    seslendiğini duysam pia'nın
    sırtında yoksul bir yağmurluk
    çocuk gözleri büyük büyük
    üşümüş ürpermiş soluk
    ellerini tutabilsem pia'nın
    ölsem eksiksiz ölürdüm

    ATİLLA İLHAN

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türk düşmanlığı ile bilinen Geert Wilders kimdir?

    Türk düşmanlığı ile bilinen Geert Wilders kimdir?

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

    Son dakika... AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklama

    Son dakika... AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber