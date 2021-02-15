15.02.2021 - 14:04 |
Pia şiiri - Atilla İlhan
Atilla İlhan Türk edebiyatının en ünlü isimlerinden birisidir. Şair pek çok konuda şiirler yazar. Aşk, sevgi temalı ve toplumsal olayları konu alan şiirleri vardır. Şair Pia şiirinde adını bilmediği bir kadına aşık olan bir adamın her yerde sevdiği kadını ara aradığını anlatmaktadır. İşte Pia şiirinin sözleri.
PİA
Ne olur kim olduğunu bilsem pia'nın
ellerini bir tutsam ölsem
böyle uzak uzak seslenmese
ben bir şehre geldiğim vakit
o başka bir şehre gitmese
otelleri bomboş bulmasam
içlenip buzlu bir kadeh gibi
buğulanıp buğulanıp durmasam
ne olur sabaha karşı rıhtımda
çocuklar pia'yı görseler
bana haber salsalar bilsem
içimi büsbütün yıldız basar
bir hançer gibi çıkıp giderdim
Ben bir şehre geldiğim vakit
o başka bir şehre gitmese
singapur yolunda demeseler
bana bunu yapmasalar yorgunum
üstelik parasızım pasaportsuzum
ne olur sabaha karşı rıhtımda
seslendiğini duysam pia'nın
sırtında yoksul bir yağmurluk
çocuk gözleri büyük büyük
üşümüş ürpermiş soluk
ellerini tutabilsem pia'nın
ölsem eksiksiz ölürdüm
ATİLLA İLHAN