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    03.02.2021 - 12:07 |

    Senin adın kavuşmak olsun şiiri - Sebahattin Abi

    Senin adın kavuşmak olsun isimli şiirin Sebahattin Ali'ye ait olduğu düşünülse de şiir aslında Sebahattin Abi isimli şaire aittir. Şiirin teması aşk ve sevgidir. İşte Senin adın kavuşmak olsun şiirinin sözleri.

    Senin adın kavuşmak olsun şiiri - Sebahattin Abi

    SENİN ADIN KAVUŞMAK OLSUN

    “Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliktin
    Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın
    Sen benim adını koyamadığımdın
    Senin adın kavuşmak olsun
    Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali
    Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim
    Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana
    Teslim olmuşken kaderine
    Apansız sana rastladım o limanda
    Sen benim adını koyamadığımdın
    Senin adın kavuşmak olsun..

    Bakmaya kıyamazken gözlerine
    Tutmaya cesaret edemezken ellerini.
    Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde
    Sessiz bir haykırıştı yüreğim
    Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım
    Sen benim adını koyamadığımdın
    Senin adın kavuşmak olsun.

    Son bahar yaprakları dökülürken içimden
    Hazanı yasarken bahar kokulu sabahlar da
    Yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda
    Sırıl sıklam ıslanırken ruhum
    Solmuştu bahçemde ki tüm güller
    Sen o bahçemdeki açan tek güldün
    Sen adını koyamadığımdın
    Senin adın kavuşmak olsun.

    Dağ çiçeğim yaban gülüm asi sevdam.
    Saçının bir teline bir ömür adadığım
    Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım
    İsyanım feryadım kavuşulmazım
    Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım
    Sen adını koyamadığım
    Senin adın kavuşmak olsun.

    Sen benim yanı başımdaki uzağım
    Sen benim uzağımdaki en yakınım
    Dokunmam yasak sevmem yasak
    Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak
    Sen adını koyamadığım
    Senin adın kavuşmak olsun.
    Sisli bir gecede ses olup da gel
    Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel
    Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel
    Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel
    sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel
    Sen adını koyamadığım
    Senin adın kavuşmak olsun.

    Bir gün gelirde tutarsam ellerini
    Bakarsam gözlerine sevgi dolu
    Doğarsa sende yeniden bu beden
    Ve o gün verirsem şayet son nefesimi
    Ölmeden haykırmak isterim son bir kez
    Sen adını koyamadığım
    sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim
    sen ruhu revanım sen yaşama sevincim
    yasaklım adı bende saklım
    senin adın kavuşmak olsun
    senin adın
    senin adın seviyorum olsun
    seviyorum olsun
    seni seviyorum, seni seviyorum”

    SEBAHATTİN ABİ

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