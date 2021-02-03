Senin adın kavuşmak olsun şiiri - Sebahattin Abi

SENİN ADIN KAVUŞMAK OLSUN

“Tarifsiz bir sevdada kimliksiz bir sessizliktin

Haykırışlarla çağlarken yüreğim durgun limanımdın

Sen benim adını koyamadığımdın

Senin adın kavuşmak olsun

Fırtınalarda yolunu kaybeden gemi misali

Rotasız ve pusulasız kalmışken yüreğim

Ve hoyratça savrulurken bir limandan bir limana

Teslim olmuşken kaderine

Apansız sana rastladım o limanda

Sen benim adını koyamadığımdın

Senin adın kavuşmak olsun..

Bakmaya kıyamazken gözlerine

Tutmaya cesaret edemezken ellerini.

Ve bütün cümlelerin sustuğu o yerde

Sessiz bir haykırıştı yüreğim

Eşsiz bir mutluluktu yaşadığım

Sen benim adını koyamadığımdın

Senin adın kavuşmak olsun.

Son bahar yaprakları dökülürken içimden

Hazanı yasarken bahar kokulu sabahlar da

Yüreğim üşürdü gözlerimden sel olup akan yağmurda

Sırıl sıklam ıslanırken ruhum

Solmuştu bahçemde ki tüm güller

Sen o bahçemdeki açan tek güldün

Sen adını koyamadığımdın

Senin adın kavuşmak olsun.

Dağ çiçeğim yaban gülüm asi sevdam.

Saçının bir teline bir ömür adadığım

Gözündeki bir damla yaşına şehirleri yaktığım

İsyanım feryadım kavuşulmazım

Sen vazgeçemeyeceğim yasaklım

Sen adını koyamadığım

Senin adın kavuşmak olsun.

Sen benim yanı başımdaki uzağım

Sen benim uzağımdaki en yakınım

Dokunmam yasak sevmem yasak

Sensiz bu hayatta yaşamak tuzak

Sen adını koyamadığım

Senin adın kavuşmak olsun.

Sisli bir gecede ses olup da gel

Bir sonbahar gününde yağmur olup da gel

Soğuk bir kış gününde rüzgar olup da gel

Ilık bir yaz gecesinde düş olup da gel

sen bana yasaklarından sıyrılıp da gel

Sen adını koyamadığım

Senin adın kavuşmak olsun.

Bir gün gelirde tutarsam ellerini

Bakarsam gözlerine sevgi dolu

Doğarsa sende yeniden bu beden

Ve o gün verirsem şayet son nefesimi

Ölmeden haykırmak isterim son bir kez

Sen adını koyamadığım

sen yaban gülüm sen dağ çiçeğim

sen ruhu revanım sen yaşama sevincim

yasaklım adı bende saklım

senin adın kavuşmak olsun

senin adın

senin adın seviyorum olsun

seviyorum olsun

seni seviyorum, seni seviyorum”

SEBAHATTİN ABİ