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    24.11.2020 - 17:11 |

    Sevgilerde şiiri - Behçet Necatigil

    İnsanlar tarafından hissedilen sevgi, gizemle dolu, eylemsel bir olgudur. İnsan sevgiyi, kalbinde ve bilinçaltında büyütür. Dünya hızlı bir şekilde değişerek metalaşıyor. Bu yüzden insan, sırlarla dolu sevgi edimini bilinçaltında yaşatmak zorunda kalıyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Behçet Necatigil "Sevgilerde" şiirinde okuyucusuna sevgi duygusunu başarılı şekilde aktarıyor. İşte Behçet Necatigil'in sevgilerde şiirinin sözleri

    Sevgilerde şiiri - Behçet Necatigil

    Behçet Necatigil, Sevgilerde şiirinde insanların dışarı vurmaya çekindiği sevgilerini kaleme alarak insanlığa kendince sitem etmiştir. İşte Sevgilerde şiirinin sözleri.

    SEVGİLERDE

    Sevgileri yarınlara bıraktınız
    Çekingen, tutuk, saygılı.
    Bütün yakınlarınız
    Sizi yanlış tanıdı.

    Bitmeyen işler yüzünden
    (Siz böyle olsun istemezdiniz)

    Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
    Kalbinizi dolduran duygular
    Kalbinizde kaldı.

    Siz geniş zamanlar umuyordunuz
    Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
    Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
    Geçeceği aklınıza gelmezdi.

    Gizli bahçenizde
    Açan çiçekler vardı,
    Gecelerde ve yalnız.
    Vermeye az buldunuz
    Yahut vakit olmadı

    BEHÇET NECATİGİL

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