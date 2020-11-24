24.11.2020 - 17:11 |
Sevgilerde şiiri - Behçet Necatigil
İnsanlar tarafından hissedilen sevgi, gizemle dolu, eylemsel bir olgudur. İnsan sevgiyi, kalbinde ve bilinçaltında büyütür. Dünya hızlı bir şekilde değişerek metalaşıyor. Bu yüzden insan, sırlarla dolu sevgi edimini bilinçaltında yaşatmak zorunda kalıyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Behçet Necatigil "Sevgilerde" şiirinde okuyucusuna sevgi duygusunu başarılı şekilde aktarıyor. İşte Behçet Necatigil'in sevgilerde şiirinin sözleri
Behçet Necatigil, Sevgilerde şiirinde insanların dışarı vurmaya çekindiği sevgilerini kaleme alarak insanlığa kendince sitem etmiştir. İşte Sevgilerde şiirinin sözleri.
SEVGİLERDE
Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vakit olmadı
BEHÇET NECATİGİL