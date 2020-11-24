Sevgilerde şiiri - Behçet Necatigil

Behçet Necatigil, Sevgilerde şiirinde insanların dışarı vurmaya çekindiği sevgilerini kaleme alarak insanlığa kendince sitem etmiştir. İşte Sevgilerde şiirinin sözleri.

SEVGİLERDE

Sevgileri yarınlara bıraktınız

Çekingen, tutuk, saygılı.

Bütün yakınlarınız

Sizi yanlış tanıdı.

Bitmeyen işler yüzünden

(Siz böyle olsun istemezdiniz)

Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular

Kalbinizde kaldı.

Siz geniş zamanlar umuyordunuz

Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

Yılların telâşlarda bu kadar çabuk

Geçeceği aklınıza gelmezdi.

Gizli bahçenizde

Açan çiçekler vardı,

Gecelerde ve yalnız.

Vermeye az buldunuz

Yahut vakit olmadı

BEHÇET NECATİGİL