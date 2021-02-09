BİST1.5530.60EURO8.56-0.07USD7.05-0.15ALTIN418.730.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Şiirler

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerŞiirler Haberleri Vaveyla şiiri - Namık Kemal
    ABONE OL
    09.02.2021 - 16:44 |

    Vaveyla şiiri - Namık Kemal

    Namık Kemal, Türk edebiyatı tarihi içerisinde kendine özgü bir kişiliktir. Kaleme aldığı eserleri ile pek çok alanda öncü olmuş, pek çok kişiyi etkilemeyi başarmıştır. Öne sürdüğü ‘hürriyet ve vatan' kavramları ile ‘vatan ve hürriyet şairi' olarak tarihe geçmiştir. ‘Vâveylâ' Namık Kemal'in ‘vatan' kavramını büyük bir coşkuyla haykırdığı şiirlerinden biridir. İşte Vaveyla şiirinin sözleri.

    Vaveyla şiiri - Namık Kemal

    VAVEYLA

    Feminin rengi aksedip tenine
    Yeni açmış güle misal olmuş
    İn'itafiyle bak! ne al olmuş!
    Serv-i simin safalı gerdenine
    Bu letafetle ol nihal-i revan
    Giriyor göz yumunca rü'yama
    Benziyor aynı, kendi hülyama
    Bu tasavvur dokundu sevdama
    Ah böyle gezer mi hiç canan?
    Gül değil arkasında kanlı kefen
    Sen misin sen misin ey garib vatan!

    Bu güzellikte hiç bu çağında
    Yakışır mıydı boynuna o kefen?
    Cisminin her mesamı yare iken
    Tuttun evladını kucağında
    Sen gider isen bizi kalır sanma
    Şühedan oldu mevt ile handan
    Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?
    Tende yaştan ziyadedir al kan
    Söyleyen söylesin sen aldanma!
    Sen gidersen bütün helak oluruz
    Koynuna can atar da hak oluruz

    Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
    Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
    Birini Kerbela'da Meşhed'e at
    Kainatta o hey'etinle görün!
    Bu temaşaya Hak da aşık olur
    Göze bir alem eyliyor izhar
    Ki cihanda büyük letafeti var
    O letafet olunsa ger inkar
    Mezhebimce demek muvafık olur
    Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
    Şühedanı çıkar da ortaya saç!

    De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
    Şu mubârek Habîb-i zî-şânın
    Şu kefensiz yatan şehîdânın
    Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
    Tazelensin mi kanlı yâreleri?
    Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
    Yakışır mı sanem bu mihrâba?
    Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
    Dininin kalmasın mı bir eseri?
    Adem evlâdı bir takım cânî
    Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?

    NAMIK KEMAL

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı verecek! Bu iki ilden başlayacak

    Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı verecek! Bu iki ilden başlayacak

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

    Van’dan güzel haber! Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında

    Van’dan güzel haber! Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasında

    Sıradaki Haber